Владимир Пильгуй: Если бы могли переиграть тот матч с «Рейнджерс», «Динамо» бы выиграло

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «Динамо» — победить первого дивизиона. Что это значит для клуба в целом?

— Задачу выполнили, правда, игра по ходу сезона не очень удовлетворила. Для премьер-лиги нужно укрепляться, если хотим ставить высокие задачи.

— На что стоит рассчитывать в следующем сезоне с таким составом?

— Усиление необходимо — все зависит от того, какие траты готов позволить себе клуб. Если будут качественные приобретения, то «Динамо» может ставить самые высокие задачи. В текущем состоянии надо попытаться не вылететь.

— То есть, максимум современного состава — сохранение места в премьер-лиге?

— Думаю, да.

— Вы сказали, что игра команды по ходу сезона не удовлетворила. Доказали ли динамовцы, что достойны играть в главном чемпионате России?

— Безусловно. Хотел бы отблагодарить тех ребят, которые остались в «Динамо» после вылета — Шунина, Козлова, вернувшегося Сапету. Это футболисты, вокруг которых можно строить команду для премьер-лиги. Конечно, хочется отметить и Панченко. Такого результативного нападающего «Динамо» не хватало. Но нам предстоит купить еще одного качественного игрока в эту линию, да и в центре поля исполнители пригодятся. Панченко выступает в роли оттянутого форварда, а Бечирай или Луценко в качестве второго нападающего не очень подходят.

В СБОРНУЮ РОССИИ ИЗ «ДИНАМО» МОГУТ ПОПАСТЬ ПАНЧЕНКО, ШУНИН И САПЕТА

— Панченко на данный момент лучший бомбардир первого дивизиона. Способен ли он на такое в чемпионате России?

— Уровень премьер-лиги и первого дивизиона абсолютно разные. Кириллу будет в несколько раз сложнее. Да и Панченко нужны помощники. Сейчас с этим сложно.

— Теперь, в качестве игрока чемпионата России, Панченко чаще будет вызываться в сборную?

— Это выбор Черчесова. Покажет достойный уровень — получит вызов. Конечно, хотел бы видеть как можно больше динамовцев на чемпионате мира.

— Кроме Панченко кто-то еще из текущего состава «Динамо» способен играть в национальной команде?

— Шунин очень здорово отыграл сезон — у него есть все предпосылки играть в сборной. Может быть, Сапета.

— В воскресенье «Динамо» предстоит последний домашний матч сезона — с «Шинником». Есть, что доказывать, или это чистая формальность?

— Доказывать нечего. Но бело-голубые сыграют на своем уровне — никакой недооценки соперника не будет. Уверен, мы увидим хороший футбол.

— Следующая игра станет последней на «Арене Химки» для Люка Уилкшира. Австралиец достойно провел свою динамовскую карьеру?

— Да. Он очень сильно помог «Динамо» в то время, когда команда играла в премьер-лиге. Люк — классный футболист. Он всегда очень серьезно и добросовестно относился к делу. Очень благодарен ему.

— В перерыве грядущего матча должно произойти памятное мероприятие в честь 45-летия участия «Динамо» в финале Кубка Кубков. Что это будет?

— Приятно, что нас, ветеранов, вспомнили спустя 45 лет. Правда, точно объяснить, что предстоит, не могу.

ПЕРЕД ИГРОЙ В ФИНАЛЕ КУБКА КУБКОВ НАМ МНОГОЕ РАССКАЗЫВАЛИ — ВОТ МЫ И ВЫШЛИ НА ТРЯСУЩИХСЯ КОЛЕНКАХ

— Каким вы запомнили тот матч против «Рейнджерс»?

— Мы сами упустили победу. Думали, что Глазго намного сильнее, чем на самом деле. Раньше видеотрансляций не было — и нам рассказывали, что у шотландцев очень сильная команда. Вот мы и перемандражировали — вышли на трясущихся коленках.

— А во время матча страх прошел?

— Мы быстро пропустили два мяча, а потом получили и третий гол. Только когда терять уже было нечего, побежали вперед и забили.

— Почему так сильно боялись? На вас оказывали какое-то давление?

— Мы впервые вышли в финал европейского клубного турнира. Но нас никто не «накачивал», никто не говорил, что нельзя проигрывать. Просто состояние было такое — боялись неизвестного соперника.

— Вы были первой отечественной командой, участвовавшей в финале еврокубка. Первооткрывателями себя не чувствовали?

— Наверное. Мы впервые попали в четвертьфинал, затем — в полуфинал, потом — в финал. Конечно, в какой-то степени, были первооткрывателями.

— Получается, «Динамо» просто не хватило опыта. А побеждать могли?

— Да.

— Правда, до окончания матча на поле выбежали болельщики, прервав игру. Что ощущали в тот момент?

— На самом деле, когда судья свистнул, указав нарушение правил шотландцами, мы все, как и болельщики, подумали, что это сигнал к окончанию встречи. Поэтому выход фанатов «Рейнджерс» на поле восприняли нормально. Говорят, что это могло повлиять на результат, но сам так не считаю. Конечно, могло быть всякое, но главной причиной нашего поражения это называть не стоит.

— Несколько минут тогда доиграть не удалось. Хотели бы сделать это, например, в перерыве матча с «Шинником»?

— Многих участников матча уже нет в живых. Наверное, нет. Было бы правильнее переиграть этот матч полностью — тогда, в 72-м году мы подавали протест, но его отклонили. Думаю, если бы тогда смогли бы сыграть снова, результат был бы иным. «Динамо» бы выиграло.

Отдельно хотелось бы поблагодарить всех болельщиков, поддерживавших «Динамо» по ходу сезона. Без них такого результата бы не было. Надеюсь, что мы и дальше будем вместе, и в воскресенье поклонники клуба заполнят трибуны. Хочется верить, что в каждом новом матче количество фанатов будет все увеличиваться и увеличиваться.