Алиханов о выходе «Балтики» в РФПЛ: «Это звучит дико»
Глава региона намерен вывести клуб в
премьер-лигу.
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Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов намерен вывести ФК «Балтика» в российскую
«Это звучит, конечно, дико, поэтому не рассказываю как, но такие мысли есть. Имея такой стадион, странно было бы не заниматься развитием команды,» — сказал Алиханов. По его словам, сейчас для «Балтики» важно остаться в ФНЛ.
Сейчас калининградский клуб находится на предпоследнем месте в таблице. В воскресенье «Балтика» проведет свой последний домашний матч в сезоне.
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