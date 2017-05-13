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13 мая 2017, 19:17 | Футбол | Новый Калининград

Алиханов о выходе «Балтики» в РФПЛ: «Это звучит дико»

Глава региона намерен вывести клуб в премьер-лигу.

Глава региона намерен вывести клуб в <nobr>премьер-лигу.</nobr> Увеличить
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Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов намерен вывести ФК «Балтика» в российскую премьер-лигу. Об этом глава региона заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Это звучит, конечно, дико, поэтому не рассказываю как, но такие мысли есть. Имея такой стадион, странно было бы не заниматься развитием команды,» — сказал Алиханов. По его словам, сейчас для «Балтики» важно остаться в ФНЛ.

Сейчас калининградский клуб находится на предпоследнем месте в таблице. В воскресенье «Балтика» проведет свой последний домашний матч в сезоне.
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