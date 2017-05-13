В начале поединка самарцы пропустили два быстрых мяча. Дважды Гиорги Лорию во время выходов один на один переигрывал Артем Дзюба. В итоге 0:2 к десятой минуте встречи.

На 35-й минуте футболисты «Зенита» забили третий гол. После навеса с угла поля мяч в ворота «Крыльев» в падении отправил Гарсия — 0:3.

Во второй половине самарцы сильно прибавили. В результате «Крыльям» удалось один мяч сквитать. На 55-й минуте у хозяев отличился Джанни Бруно, который забивает за самарскую команду во втором матче подряд — 1:3.

К сожалению, до конца встречи больше «Крыльям» забить не удалось. Соперники обменялись опаснейшими моментами. У «Крыльев» в перекладину попали Ткачев и Зуев, а у «Зенита» в штангу угодил Дзюба.

В итоге — 1:3, поражение «Крыльев Советов».

Следующий матч команда Вадима Скрипченко проведет 17 мая на выезде в Томске против «Томи». Начало встречи — в 16:00 по самарскому времени.