«Крылья Советов» проиграли «Зениту» — 1:3
В матче 28-го тура Росгосстрах чемпионата РФПЛ «Крылья Советов» на «Металлурге», собравшем около 20 тыс. зрителей, уступили «Зениту» из
Санкт-Петербурга — 1:3, сообщает пресс-служб самарского клуба.
В начале поединка самарцы пропустили два быстрых мяча. Дважды Гиорги Лорию во время выходов один на один переигрывал Артем Дзюба. В итоге 0:2 к десятой минуте встречи.
На 35-й минуте футболисты «Зенита» забили третий гол. После навеса с угла поля мяч в ворота «Крыльев» в падении отправил Гарсия — 0:3.
Во второй половине самарцы сильно прибавили. В результате «Крыльям» удалось один мяч сквитать. На 55-й минуте у хозяев отличился Джанни Бруно, который забивает за самарскую команду во втором матче подряд — 1:3.
К сожалению, до конца встречи больше «Крыльям» забить не удалось. Соперники обменялись опаснейшими моментами. У «Крыльев» в перекладину попали Ткачев и Зуев, а у «Зенита» в штангу угодил Дзюба.
В итоге — 1:3, поражение «Крыльев Советов».
Следующий матч команда Вадима Скрипченко проведет 17 мая на выезде в Томске против «Томи». Начало встречи — в 16:00 по самарскому времени.
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