Калининградцы собираются сутки играть в футбол ради Книги рекордов Гиннеса

Жители Калининграда собираются провести в конце июня массовый футбольный матч, который продлится 24 часа. Участники акции надеются таким образом попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

«В конце июня у нас пройдет ряд мероприятий Калининградской футбольной недели. Среди спортивных активностей — 24-часовой матч на футбольном поле, где будут участвовать смешанные команды: начиная от детских, заканчивая самым серьезным возрастом — свыше 60 лет. В том числе будут участвовать люди с ограниченными возможностями. И мы рассчитываем, что это найдет отражение в Книге рекордов Гиннесса, соответствующих специалистов на это мероприятие мы пригласили», — сказал Ермак на координационном совете по туризму, который прошел в Рязани.

Как пояснил врио министра, мероприятие пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.