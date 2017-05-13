«Амкар» не смог набрать очки в матче со «Спартаком»
«Красно-белые» набрали 66-е очко. На данный момент «Амкар» остался на 10-й строчке с 34 очками.
13 мая на стадионе «Звезда» был разыгран матч 28-го тура Российской Футбольной
В дебюте второго тайма российский вингер Александр Самедов открыл счет ударом в ближний угол с близкого расстояния после ассиста Георгия Джикии — 0:1.
Статистика матча («Амкар"/"Спартак»).
Удары 10/4.
Удары в створ 3/2.
Владение 50%/50%
Фолы 8/9.
«Красно-белые» набрали 66-е очко. На данный момент «Амкар» остался на 10-й строчке с 34 очками.
Составы на матч:
«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Идову, Гол, Гиголаев, Баланович, Комолов, Бодул, Гасилин.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Боккетти, Тигиев, Ананидзе, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Леонтьев, Адриано.
Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.
Предупреждения: Занев — 76.
Голы: Самедов 50 — 0:1.
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