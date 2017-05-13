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13 мая 2017, 14:32 | Футбол | Р-Спорт

Роналдиньо заявил, что считает Марио Фернандеса из ЦСКА отличным игроком

КАЗАНЬ, 13 мая — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что считает защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса отличным игроком и желает ему удачи в сборной России.

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо заявил что считает защитника московского ЦСКА <span class=error>Марио</span> Фернандеса отличным игроком и желает ему удачи в сборной России. Увеличить
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Роналдиньо в субботу принял участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани. Бразилец Марио Фернандес получил российское гражданство указом президента РФ от 13 июля 2016 года. В конце сентября исполком Российского футбольного союза (РФС) разрешил присвоить ему спортивное гражданство России, после чего 26-летний защитник перестал считаться легионером.

«Марио Фернандеса я, конечно, знаю. Он отличный игрок. Ему очень повезло, что его позвали играть за сборную России. Желаю ему удачи и побед», — сказал Роналдиньо журналистам.

«Меня часто спрашивают, продолжу ли я карьеру, но я уже слишком старый. Сосредоточусь на роли посла. В Казани мне очень понравилось. Может быть, проведу здесь благотворительный матч когда нибудь», — отметил 37-летний бразилец.

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Новости Футбола

Роналдиньо надеется, что сборная России сможет проявить себя на Кубке конфедераций

Роналдиньо надеется, что сборная России сможет проявить себя на Кубке конфедераций

КАЗАНЬ, 13 мая — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии, лучший футболист мира 2004 и 2005 по версии ФИФА Роналдиньо выразил надежду на то, что сборная России сможет проявить себя должным образом на домашнем Кубке конфедераций.
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