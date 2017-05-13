Роналдиньо заявил, что считает Марио Фернандеса из ЦСКА отличным игроком
КАЗАНЬ, 13 мая —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что считает защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса отличным игроком и желает ему удачи в сборной России.
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Роналдиньо в субботу принял участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани. Бразилец Марио Фернандес получил российское гражданство указом президента РФ от 13 июля 2016 года. В конце сентября исполком Российского футбольного союза (РФС) разрешил присвоить ему спортивное гражданство России, после чего 26-летний защитник перестал считаться легионером.
«Марио Фернандеса я, конечно, знаю. Он отличный игрок. Ему очень повезло, что его позвали играть за сборную России. Желаю ему удачи и побед», — сказал Роналдиньо журналистам.
«Меня часто спрашивают, продолжу ли я карьеру, но я уже слишком старый. Сосредоточусь на роли посла. В Казани мне очень понравилось. Может быть, проведу здесь благотворительный матч когда нибудь», — отметил 37-летний бразилец.
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