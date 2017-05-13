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https://sport.mail.ru/news/football/29729406/
13 мая 2017, 15:12 | Футбол | Nakanune.ru

«Урал» упустил победу над «Краснодаром» на последних минутах

«Урал» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Клуб из Екатеринбурга упустил победу на последних минутах, передает корреспондент Накануне.RU.

На исходе первого тайма бразильский защитник краснодарцев Налдо отправил мяч в собственные ворота. Этот результат держался практически до конца встречи, когда арбитр добавил к основному времени четыре минуты. На второй добавленной Виктор Классон сумел сравнять счет, принеся «Краснодару» ничью.

Уральцы набрали 30 очков в чемпионате и продолжают находиться в опасной близости от зоны стыковых матчей. Следующую игру подопечные Александра Тарханова проведут 17 мая — соперником будет московский «Локомотив», с которым они недавно встречались в финале Кубка России.
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