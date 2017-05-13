«Урал» упустил победу над «Краснодаром» на последних минутах

На исходе первого тайма бразильский защитник краснодарцев Налдо отправил мяч в собственные ворота. Этот результат держался практически до конца встречи, когда арбитр добавил к основному времени четыре минуты. На второй добавленной Виктор Классон сумел сравнять счет, принеся «Краснодару» ничью.

Уральцы набрали 30 очков в чемпионате и продолжают находиться в опасной близости от зоны стыковых матчей. Следующую игру подопечные Александра Тарханова проведут 17 мая — соперником будет московский «Локомотив», с которым они недавно встречались в финале Кубка России.