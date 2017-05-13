«Локомотив» и «Галатасарай» включились в борьбу за Мацея Рыбуса
По информации «Известий», вслед за московским ЦСКА интерес к полузащитнику «Лиона» Мацею Рыбусу проявили еще несколько клубов. Одним из них стал столичный «Локомотив».
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Помимо этого, 27-летний польский футболист, год назад перебравшийся во Францию из грозненского Терека, привлек внимание стамбульского «Галатасарая».
— У армейцев появились серьезные конкуренты в борьбе за Рыбуса, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Вероятность того, что игрок покинет «Лион» грядущим летом, очень высока. Однако на данный момент сложно выделить фаворита в борьбе за поляка. Не исключено, что в скором времени у Рыбуса появится еще ряд вариантов продолжения карьеры.
Как рассказали «Известиям» в ЦСКА, наставник армейцев Виктор Гончаренко рассчитывает усилить Рыбусом проблемную позицию левого защитника.
— Тренера в первую очередь привлекает универсальность поляка — Мацей одинаково уверенно выглядит как в обороне, так и в атаке, — добавил представитель ЦСКА. — Также в клубе уверены, что ему не понадобится много времени на адаптацию в команде.
Напомним, летом 2016 года Российскую футбольную
Мацей Рыбус начал профессиональную карьеру в польской «Легии», в составе которой он выступал с 2007 по 2012 год. Следующим клубом футболиста стал «Терек». В российской команде Мацей
Также полузащитник выступает за сборную Польши. За команду своей страны он провел 44 матча, забил два мяча и сделал 10 результативных передач.
На сегодня эксперты оценивают стоимость Мацея Рыбуса в €4 млн.
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