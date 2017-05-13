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https://sport.mail.ru/news/football/29729332/
13 мая 2017, 14:21 | Футбол | Известия.Ру

«Локомотив» и «Галатасарай» включились в борьбу за Мацея Рыбуса

По информации «Известий», вслед за московским ЦСКА интерес к полузащитнику «Лиона» Мацею Рыбусу проявили еще несколько клубов. Одним из них стал столичный «Локомотив».

Польский полузащитник Лиона может продолжить карьеру в России или Турции. Увеличить
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Помимо этого, 27-летний польский футболист, год назад перебравшийся во Францию из грозненского Терека, привлек внимание стамбульского «Галатасарая».

— У армейцев появились серьезные конкуренты в борьбе за Рыбуса, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Вероятность того, что игрок покинет «Лион» грядущим летом, очень высока. Однако на данный момент сложно выделить фаворита в борьбе за поляка. Не исключено, что в скором времени у Рыбуса появится еще ряд вариантов продолжения карьеры.

Как рассказали «Известиям» в ЦСКА, наставник армейцев Виктор Гончаренко рассчитывает усилить Рыбусом проблемную позицию левого защитника.

— Тренера в первую очередь привлекает универсальность поляка — Мацей одинаково уверенно выглядит как в обороне, так и в атаке, — добавил представитель ЦСКА. — Также в клубе уверены, что ему не понадобится много времени на адаптацию в команде.

Напомним, летом 2016 года Российскую футбольную премьер-лигу покинули ряд ведущих футболистов. В их число вошел и Мацей Рыбус, выступавший за «Терек» с 2012 года. В конце сезона у игрока закончился контракт с грозненцами, и он на правах свободного агента перебрался в чемпионат Франции. Карьера Рыбуса в «Лионе» складывается не лучшим образом — за прошедший год Мацей сыграл с первой до последней минуты всего в девяти матчах. Чаще полузащитник оказывался на скамейке запасных, а то и вовсе не попадал в заявку. При этом в списке результативных действий футболиста — лишь две голевые передачи.

Мацей Рыбус начал профессиональную карьеру в польской «Легии», в составе которой он выступал с 2007 по 2012 год. Следующим клубом футболиста стал «Терек». В российской команде Мацей по-настоящему раскрылся и стал одним из лидеров не только грозненцев, но и национального первенства.

Также полузащитник выступает за сборную Польши. За команду своей страны он провел 44 матча, забил два мяча и сделал 10 результативных передач.

На сегодня эксперты оценивают стоимость Мацея Рыбуса в €4 млн.

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