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13 мая 2017, 14:26 | Футбол | ТАСС

Стадион «Динамо» может открыться раньше запланированного срока

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Стадион «Динамо» в Петровском парке Москвы может быть открыт раньше марта следующего года, на который запланирована сдача объекта в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

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© ИТАР-ТАСС

Ранее сообщалось, что стадион «Динамо» планируется открыть весной следующего года. При этом первый тестовый матч будет проведен в этом году в день рождения вратаря Льва Яшина — 22 октября.

«Строительство стадиона “Динамо” идет по графику, я доволен ходом строительства. Откроемся весной — может даже раньше. Но первый тестовый матч проведем 22 октября. После этого и до открытия пройдут несколько тестовых мероприятий. Они будут идти всю зиму», — сказал Перегудов.

Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

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