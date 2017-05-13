Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в Казани
Гости парка в первый день его работы смогут встретиться со звездами мирового футбола, поучаствовать в мультимедийных конкурсах и викторинах.
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КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Парк Кубка конфедераций по футболу 2017 года открылся на площади перед стадионом «Центральный» рядом с казанским Кремлем. В церемонии открытия приняли участие известный бразильской футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо и бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций — 1994 и олимпийский чемпион 1996 года
«Я очень рад находиться здесь, спасибо что тепло принимаете. Это непередаваемые эмоции участвовать в Кубке конфедераций и чемпионате мира», — подчеркнул Роналдиньо.
«Для нас большая честь приветствовать выдающихся футболистов мира. Буквально через месяц мы будем принимать Кубок конфедераций. Очень рад, что в Казани будет проходить этот спортивный праздник», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
Гости парка в первый день его работы смогут встретиться со звездами мирового футбола, поучаствовать в мультимедийных конкурсах и викторинах, принять участие в розыгрыше сувениров с символикой Международной федерации футбола (ФИФА) и даже бесплатных билетов на матчи Кубка конфедераций в Казани, которые разыгрываются каждые два часа. Большой популярностью у посетителей парка пользовался талисман турнира — волк Забивака, с ним фотографировались и дети, и взрослые. Кроме того, гостям в воскресенье представят трофей победителей Кубка конфедераций, с которым также можно сделать памятное фото. Вход свободный.
После Москвы, Сочи и Казани парк Кубка конфедераций откроется в
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в
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