Видео: как пермские фанаты встретили игроков «Спартака» файерами и салютом

Около двухсот болельщиков столичного «Спартака» встречали любимую команду у пермского отеля «New star». Поклонники устроили чемпионский коридор тренерам и футболистам, жгли файеры и запустили фейерверк.

Новоиспечённые чемпионы России прилетели в Пермь вечером в пятницу, 12 мая. Как только клубный автобус «Амкара», который вёз тренерский штаб и игроков «Спартака» из аэропорта, стал приближаться к отелю, пермские фанаты зажгли файеры и устроили салют в честь команды. Для выходивших из автобуса футболистов и тренеров болельщики устроили чемпионский коридор, приветствовали и хлопали игроков по плечам, скандировали «Мы — чемпионы!».

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