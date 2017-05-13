Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29727753/
13 мая 2017, 12:19 | Футбол | АиФ Прикамье

Видео: как пермские фанаты встретили игроков «Спартака» файерами и салютом

Любимую команду приветствовали порядка двухсот болельщиков.

Около двухсот болельщиков столичного «Спартака» встречали любимую команду у пермского отеля «New star». Поклонники устроили чемпионский коридор тренерам и футболистам, жгли файеры и запустили фейерверк.

Новоиспечённые чемпионы России прилетели в Пермь вечером в пятницу, 12 мая. Как только клубный автобус «Амкара», который вёз тренерский штаб и игроков «Спартака» из аэропорта, стал приближаться к отелю, пермские фанаты зажгли файеры и устроили салют в честь команды. Для выходивших из автобуса футболистов и тренеров болельщики устроили чемпионский коридор, приветствовали и хлопали игроков по плечам, скандировали «Мы — чемпионы!».

Особенно тепло поклонники приветствовали одного из лидеров красно-белых — Квинси Промеса. Голландец оценил поддержку, выложив видео в своём Инстаграме со словами «Вы — лучшие! Спасибо за поддержку!».

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

«Бавария» выделила на приобретение двух новичков €120 млн

«Бавария» выделила на приобретение двух новичков €120 млн

Чилийский нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес и итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти могут во время летнего межсезонья перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает Bild. По информации издания, чемпионы Германии готовы потратить на эти трансферы в общей сложности €120 млн.
Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Пермякам предлагают взять кредит под залог почки

В Прикамье будут судить шесть человек, продававших пермячек в секс-рабство

«От маршала остался только лацкан». Тайны «секретной» катастрофы на Байконуре