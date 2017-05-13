Видео: как пермские фанаты встретили игроков «Спартака» файерами и салютом
Любимую команду приветствовали порядка двухсот болельщиков.
Около двухсот болельщиков столичного «Спартака» встречали любимую команду у пермского отеля «New star». Поклонники устроили чемпионский коридор тренерам и футболистам, жгли файеры и запустили фейерверк.
Новоиспечённые чемпионы России прилетели в Пермь вечером в пятницу, 12 мая. Как только клубный автобус «Амкара», который вёз тренерский штаб и игроков «Спартака» из аэропорта, стал приближаться к отелю, пермские фанаты зажгли файеры и устроили салют в честь команды. Для выходивших из автобуса футболистов и тренеров болельщики устроили чемпионский коридор, приветствовали и хлопали игроков по плечам, скандировали «Мы — чемпионы!».
Особенно тепло поклонники приветствовали одного из лидеров
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