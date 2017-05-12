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12 мая 2017, 19:50 | Футбол | Р-Спорт

Мутко — Медведеву о будущем российского футбола: Порвем всех!

МОСКВА, 12 мая — Р-Спорт. Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко на вопрос премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что с российским футболом, ответил, что «порвем всех», сообщает телеканал «Звезда».

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В пятницу Медведев в ходе встречи с представителями спортивных сборных команд России в учебно-тренировочном центре «Новогорск» пообщался с Мутко и задал ему вопрос о том, что будет с российским футболом.

«В футбол порвем всех!» — ответил Мутко на вопрос премьер-министра.
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