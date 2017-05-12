Мутко — Медведеву о будущем российского футбола: Порвем всех!
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт. Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко на вопрос премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что с российским футболом, ответил, что «порвем всех», сообщает телеканал «Звезда».
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В пятницу Медведев в ходе встречи с представителями спортивных сборных команд России в
«В футбол порвем всех!» — ответил Мутко на вопрос
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