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https://sport.mail.ru/news/football/29723551/
12 мая 2017, 18:11 | Футбол | Советский спорт

Валерий Непомнящий: Слуцкий? В «Челси»? Он готов к работе в Англии

Известный футбольный специалист поделился своим мнением относительно возможной работы в Англии российского специалиста Леонида Слуцкого.

Известный футбольный специалист поделился своим мнением относительно возможной работы в Англии российского специалиста Леонида <span class=error>Слуцкого</span>. Увеличить
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— На ваш взгляд, Леонид Слуцкий способен работать в Англии?
— Однозначно. Леонид Викторович заслужил своей работой (это прежде всего) поработать за рубежом, и здесь вопросов никаких нет.

Он профессионал высокого класса. Его работа в ЦСКА говорит сама за себя. Кроме того, успехи в сборной — это ведь именно он помог выйти на чемпионат Европы, причем в очень непростой ситуации.

Как будут к нему относится в Англии? Здесь мне сложно ответить. Все зависит от того, чего он хочет сам и что от него будет требовать руководство.

— Его опыт в ЦСКА может как-то пригодится в английских условиях?
— Не знаю. В «армейском» клубе он работал в комфортных условиях. В ЦСКА его поддерживали со стороны руководства и помогали. А за рубежом придется все начинать с нуля. Будет ли это в Англии? Для меня это большой вопрос. Потому как тренер требует комплектования команды. Найдет ли он компромисс в этом вопросе с руководством? Кто будет работать в его тренерском штабе? Вот здесь ответ найти сложно. А в его личных профессиональных качествах я ничуть не сомневаюсь.

— Вы работали за рубежом еще в советское время. Какие условия были именно у вас? Вам лично предлагали какие-то кандидатуры в помощники или же вы сами подбирали тренерский штаб?
— Лично мне всегда предлагали конкретных людей в мой тренерский штаб, я с собой никого не приводил.

— Вас это устраивало?
— Если говорить о сборной Камеруна, то там одна ситуация. Если говорить о работе в юго-восточной Азии, то там мне предлагали людей из местных. Чтобы в случае, грубо говоря, моего ухода мои помощники могли бы возглавить клуб.

Так было и в Корее, и в Японии, и в Китае. Одна из задач состояла в том, чтобы подготовить не только команду, но и тренерский штаб, а также главного тренера на смену.

— Активно ходят слухи, что Слуцкий возглавит «Челси», то есть команду, которая без пяти минут чемпион своей страны. Как думаете, сложно будет в таком ранге возглавить клуб?
— Это на откуп журналистам. Я не комментирую.

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