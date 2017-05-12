Московское «Динамо» прошло лицензирование РФС для участия в сезоне-2017/2018
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт. Московское «Динамо» прошло процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС) для участия в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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«Динамо», выступающее в первенстве ФНЛ, в апреле досрочно обеспечило себе выход в Российскую футбольную
Также сообщается, что лицензии РФС на будущий сезон получили сохраняющие шансы на выход в РФПЛ красноярский «Енисей», «СКА-Хабаровск», ярославский «Шинник» и «Тамбов».
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