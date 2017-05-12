Московское «Динамо» прошло лицензирование РФС для участия в сезоне-2017/2018

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«Динамо», выступающее в первенстве ФНЛ, в апреле досрочно обеспечило себе выход в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) по итогам нынешнего сезона.

Также сообщается, что лицензии РФС на будущий сезон получили сохраняющие шансы на выход в РФПЛ красноярский «Енисей», «СКА-Хабаровск», ярославский «Шинник» и «Тамбов».