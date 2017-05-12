«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и занял третье место в молодёжном первенстве
«Зенит» за два тура до конца сезона в российском молодёжном первенстве стал обладателем бронзовых медалей.
Благодаря победе над «Крыльями Советов» (2:0) питерцы стали недосягаемы для идущего четвёртым «Локомотива». При этом выше третьей строчки
На перерыв «Зенит» ушёл, ведя в счёте. На 22-й минуте мяч в собственные ворота отправил Геннадий Киселёв. Во втором тайме главный арбитр встречи Виталий Дорошенко назначил пенальти, который реализовал Станислав Крапухин — 2:0.
За пять минут до конца игры в составе «Крыльев Советов» с поля был удалён Богдан Овсянников, но на результате это не сказалось.
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