«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и занял третье место в молодёжном первенстве

Благодаря победе над «Крыльями Советов» (2:0) питерцы стали недосягаемы для идущего четвёртым «Локомотива». При этом выше третьей строчки сине-бело-голубые также подняться уже не смогут.

На перерыв «Зенит» ушёл, ведя в счёте. На 22-й минуте мяч в собственные ворота отправил Геннадий Киселёв. Во втором тайме главный арбитр встречи Виталий Дорошенко назначил пенальти, который реализовал Станислав Крапухин — 2:0.

За пять минут до конца игры в составе «Крыльев Советов» с поля был удалён Богдан Овсянников, но на результате это не сказалось.