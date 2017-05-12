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12 мая 2017, 14:12 | Футбол | Спорт-Экспресс

УЕФА введет новую систему послематчевых пенальти?

УЕФА может ввести новую систему пробития послематчевых пенальти, информирует BBC. Она уже была опробована в полуфинале женского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет между Германией и Норвегией.

Суть ее заключается в том, что после пробития пенальти первой командой вторая исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда. Подобная система действует в теннисе на тай-брейках.

В УЕФА считают, что при действующей системе команда, которая пробивает пенальти первой, имеет психологическое преимущество, так как догонять в данном случае сложнее. Это подтверждает статистика: в 60 процентах случаев в послематчевой серии пенальти побеждает именно команда, бьющая первой. Теперь УЕФА думает о повсеместном внедрении новой схемы.
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