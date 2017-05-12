УЕФА введет новую систему послематчевых пенальти?

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Суть ее заключается в том, что после пробития пенальти первой командой вторая исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда. Подобная система действует в теннисе на тай-брейках.

В УЕФА считают, что при действующей системе команда, которая пробивает пенальти первой, имеет психологическое преимущество, так как догонять в данном случае сложнее. Это подтверждает статистика: в 60 процентах случаев в послематчевой серии пенальти побеждает именно команда, бьющая первой. Теперь УЕФА думает о повсеместном внедрении новой схемы.