«Амкар» получил лицензию РФС на следующий сезон

Эта лицензия позволит команде участвовать во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Российского Футбольного Союза.



Отметим, что «Амкар» впервые получил допуск к соревнованиям следующего сезона с первого раза и без штрафов. В прошлом году у клуба были проблемы с получением лицензии: РФС только со второго раза выдал лицензию пермской команде. Причиной первого отказа были долги клуба.