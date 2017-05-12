«Амкар» получил лицензию РФС на следующий сезон
Сегодня Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов выдала «Амкару» лицензию для выступления в сезоне 2017/2018, сообщает
пресс-служба клуба.
Эта лицензия позволит команде участвовать во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Российского Футбольного Союза.
Отметим, что «Амкар» впервые получил допуск к соревнованиям следующего сезона с первого раза и без штрафов. В прошлом году у клуба были проблемы с получением лицензии: РФС только со второго раза выдал лицензию пермской команде. Причиной первого отказа были долги клуба.
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