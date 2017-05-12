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https://sport.mail.ru/news/football/29719370/
12 мая 2017, 13:21 | Футбол | Коммерсантъ

«Амкар» получил лицензию РФС на следующий сезон

Сегодня Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов выдала «Амкару» лицензию для выступления в сезоне 2017/2018, сообщает пресс-служба клуба.

Эта лицензия позволит команде участвовать во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Российского Футбольного Союза.

Отметим, что «Амкар» впервые получил допуск к соревнованиям следующего сезона с первого раза и без штрафов. В прошлом году у клуба были проблемы с получением лицензии: РФС только со второго раза выдал лицензию пермской команде. Причиной первого отказа были долги клуба.

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