Болельщики: Зачем Луческу в «Фенере» Смолов? Пусть Кокорина берет

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«ФЕНЕРБАХЧЕ» ПРЕДЛОЖИТ ЗА СМОЛОВА 12 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов — приоритетная цель «Фенербахче» в летнее трансферное окно. По данным турецких коллег, знакомых с ситуацией в стамбульском клубе, за Смолова «Фенербахче» готов предложить 12 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте 27-летнего форварда сборной России составляет 30 миллионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">"Фенербахче" предложит за Смолова 12 миллионов евро <a href="https://t.co/WCq0qjVvFv">https://t.co/WCq0qjVvFv</a> <a href="https://t.co/IeUZqizH3I">pic.twitter.com/IeUZqizH3I</a></p>— СЭ Инсайд (@inside_se) <a href="https://twitter.com/inside_se/status/862648036501180416">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: Зачем Луческу в Фенере Смолов? Пусть Кокорина берет.

Хряк: 12 лямов Смолов не стОит. Максимум 5. Тем не менее, Смолова надо продавать. Лучше в Китайскую Народную Республику. Там денег больше дадут.).

zenit08: Чем Фенер принципиально лучше Краснодара? Клубы сопоставимого уровня. Если переходить, то в Англию, Италию, Испанию или Германию. Причем в клуб из первой восьмерки. А иначе и в Краснодаре можно попылить. З/п высокая. Стадион — красавец. В Еврокубках клуб выступает регулярно.

Engaer: Да Смолов к ним не поедет.

Serzheo: Фенер — обрати внимание на Ленивого Коку. Очень перспективный молодой человек. Он техничный, с хорошим ударом (бъет с обеих ног) великолепно играет головой и читает игру. В Зените ему не дают развернуться. Зенит готов доплатить 12 указаных млн. за восходящую звезду мирового уровня с правом выкупа. Луческу дает отличную рекомендацию.

rusfed 2.0: Единственный наш ликвидный.

Патриот Сибири: Нойштедтер многому научился в Турции, видели. Фенер — это понижение в классе, даже несмотря на еврокубки.

КАРРЕРА ОШТРАФОВАН НА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Сегодня состоялось заседание КДК РФС. По итогам матча 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Томью» московский клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

За неучастие во флеш-интервью главный тренер красно-белых Массимо Каррера оштрафован на 50 тысяч, столько же за неучастие в пресс-конференции. Никаких объяснений «Спартак» не предоставил.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚡⚡Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей<a href="https://t.co/PHyFGsw0fg">https://t.co/PHyFGsw0fg</a> <a href="https://t.co/UYgkUeM2xj">pic.twitter.com/UYgkUeM2xj</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/862663572761059329">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хряк: «Дерут с трудящихся в тридорого» (С)12 стульев.

Baddy: На первый раз могли бы и простить. Но нашему КДК со Спартака после каждого матча урвать кусок уже в привычку.

aech63: Дороговато для ужина-то.

Андрей Троцкийй: Каррера знает, что такое рубли?

КДК ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛ ФИДЛЕРА, МАНУЧАРЯНА И АРИ НА 6 МАТЧЕЙ КУБКА РОССИИ.

Сегодня на заседании КДК РФС было принято решение наказать футболистов за драку в финальном матче Кубка России «Локомотив» и «Урал» (2:0).

Напомним, что в концовке встречи между защитником Артемом Фидлером и полузащитником «Локо» Мануэлом Фернандешем произошла перепалка, которая переросла в драку с участием капитана уральцев, Эдгара Манучаряна, Ари и Джефферсона Фарфана. Но главный арбитр встречи Алексей Николаев удалил четырех футболистов за потасовку, а Фернандеш избежал наказания. В протоколе матча их действия оценены как «агрессивное поведение за драку». Согласно статье 97 части 2 дисциплинарного регламента РФС, Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну за участие в массовой драке грозило по шесть матчей дисквалификации, таким образом, футболисты получили максимальное наказание от КДК. В то же время Фарфан ограничился дисквалификацией на одну игру. Отметим, что санкции распространяются исключительно на Кубок России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚡ Фидлер, Манучарян и Ари дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России каждый<a href="https://t.co/XTbG0sSbcn">https://t.co/XTbG0sSbcn</a> <a href="https://t.co/aKLky9d7ks">pic.twitter.com/aKLky9d7ks</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/862666374832836609">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Джин_SM (v3): А Фернандеш? С него все началось!

Korvin: Началось все с Фидлера. Говорить можно что угодно, а вот руки распускать нельзя….

Баламошка: Хорошо бы матч паровозиков с Уралом прошел более-менее спокойно.

Непорочный как ТИ: 6 матчей должно быть во всех турнирах. Дурацкие правила.

МАТЧ «ЗЕНИТ» — «КРАСНОДАР» СОСТОИТСЯ НА «ПЕТРОВСКОМ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках 29-го тура премьер-лиги состоится на стадионе «Петровский». Ранее предполагалось, что матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», он должен был стать третьим тестовым на новой арене перед Кубком конфедераций-2017.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Матч "Зенит" – "Краснодар" состоится на "Петровском" <a href="https://t.co/QlgPB5FYYP">https://t.co/QlgPB5FYYP</a></p>— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) <a href="https://twitter.com/AlexBobrovSE/status/862703403700551681">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

fifa_guru: С Петровским уже было прощание… Один дополнительный матч так сильно нагрузит поле, что оно станет неликвидом?)) мдаа, бардак продолжается.

S.U.B.A.: А НОВЫЙ УЖЕ РАЗВАЛИЛСЯ???

Alukard1349: Самое противное что за этот распил и беспредел никто не ответит!

Алый Дракон: «…пришли к выводу, что уровень функциональной готовности стадиона “Санкт-Петербург” соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедерации»… При этом следующий матч перенося на «Петровский»))… Рукалицо)… Ну, тем больше ржаки будет на КК, когда газон станут поносить во всех интервью иностранные сборные)).

King's Bounty IIII: Эта арена проклята сибирскими старцами !

сп@рт@к: «Молодой газон». Звучит, как «молодое вино».).