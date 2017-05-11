РФС дисквалифицировал двоих футболистов «Урала» на 6 матчей Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на 6 матчей Кубка России троих игроков «Урала» и «Локомотива» за драку в конце матча. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», клубы, согласно опубликованному 11 мая на сайте РФС решению, также заплатят штрафы за пиротехнику и массовое получение игроками красных карточек.

Свердловский футбольний клуб «Урал» и московский «Локомотив» заплатят штрафы за нарушения в ходе финального матча Кубка России по футболу, проходившего 2 мая в Сочи. По решению Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС, «Локомотив» оштрафован на 60 тысяч рублей за использование пиротехники фанатами, еще на 30 тысяч — за появление на поле посторонних лиц, и на 100 тысяч рублей — за неподобающее поведение команды — за одну игру сразу двое футболистов получили красные карточки. В итоге москвичам придется заплатить 190 тысяч рублей. «Урал» из Екатеринбурга заплатит 100 тысяч рублей — как и в случае с «Локомотивом» поводом для наказания стали красные карточки нескольких игроков, полученные в ходе одного матча.

Наказания коснутся и футболистов. За массовую драку на 6 матчей Кубка России дисквалифицированы Артем Фидлер и Эдгар Манучарян («Урал»), а также Ари из «Локомотива». Еще к одному игроку «Локомотива», Джефферсону Фарфану, КДК решил не применять дополнительную квалификацию, ограничившись автоматической.