РФС дисквалифицировал двоих футболистов «Урала» на 6 матчей Кубка России
Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.
Свердловский футбольний клуб «Урал» и московский «Локомотив» заплатят штрафы за нарушения в ходе финального матча Кубка России по футболу, проходившего 2 мая в Сочи. По решению
Наказания коснутся и футболистов. За массовую драку на 6 матчей Кубка России дисквалифицированы Артем Фидлер и Эдгар Манучарян («Урал»), а также Ари из «Локомотива». Еще к одному игроку «Локомотива», Джефферсону Фарфану, КДК решил не применять дополнительную квалификацию, ограничившись автоматической.
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