«Я собирал книгу о Круиффе». Кто снова делает «Аякс» крутым

У тренера «Аякса» Петера Боша две любимые настольные книги — автобиография Хосепа Гвардиолы и детские вырезки о главном человеке в истории «Аякса». «У меня был только один кумир, — вспоминает Бош. — С 16 лет я знал, что однажды стану тренером. Я записывал то, что говорят мои тренеры, а добавлял к записям слова Йохана Круиффа. Вместе с друзьями мы собрали собственную книгу. Каждая статья Круиффа, каждое его интервью было там. Мы собрали его конспекты и пытались систематизировать их — что-то для отработки атаки, что-то для отработки защиты, что-то для понимания тактики».

Он успешно работает в клубе, где стадион вот-вот получит имя Йохана Круиффа, а вокруг тренировочного поля ежедневно выстраивается плеяда птенцов Круиффа. Деннис Бергкамп уже несколько лет прокачивает удар игроков «Аякса» — тренировки с Нелетучим Голландцем так повлияли на Кристиана Эриксена, что датчанин пуляет издали больше всех игроков АПЛ. Защитников до недавнего времени тренировал Яп Стам, учивший заново азам, вплоть до того, как правильно использовать руки и локти в борьбе. За подъём молодёжи в основу отвечает Арон Винтер. Эдвин ван дер Сар тоже часто приходит на тренировки «Аякса», но не как наставник вратарей, а как финансовый директор. Ван дер Сар привёл в Амстердам уже трёх статусных китайских спонсоров — говорят, на сделанном в профессиональном футболе имени Эдвина.

Для Петера Боша, обожающего идеологию «Аякса», нахождение в таком клубе и в таком окружении — идиллия. За исключением одного «но».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="nl" dir="ltr">Ajax in dream land!<a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/Ppq3fsAdRa">pic.twitter.com/Ppq3fsAdRa</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/859819797739077634">3 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Он отдал годы жизни «Фейеноорду», злейшему врагу «Аякса», — их вражда настолько погрязла в крови и «накрываемых» поездах с фанатами соперника, что теперь голландские власти не пускают фанатов на выездные матчи. «Фейе» — клуб иной стилистики, исторически играющий в более британский футбол, но в чуждой себе идеологии Бош тоже чувствовал себя неплохо: отбегал пять сезонов как игрок, потом стал функционером и вернул в Роттердам ветеранов клуба — ван Бронкхорста, Ландзата и Макая. Тренер с таким опытом просто обречён был стать для фанатов «Аякса» чужаком, а после проваленных сборов, откровенных летних слов Боша о бездарности игры его команды и вылета от «Ростова» Петера хором отправляли в отставку. Как оказалось позже, вылет пошёл «Аяксу» даже во благо — Бош получил возможность строить команду без чувствительных поражений и новых потрясений.

Бош — перфекционист: если тренера ПСВ Филлипа Коку отличают вечно испуганные глаза, то в глазах и жестах Боша легко прочитать вселенскую тоску. Его любимый лейтмотив в общении с журналистами — «команда сыграла плохо/очень плохо/бездарно». Он почти не улыбается, постоянно выглядит уставшим. Это от громадного объёма работы: в прошлый четверг, пока «Аякс» проводил на базе восстановительную тренировку после выноса «Лиона» в Лиге Европы, Петер Бош с раннего утра разбирал игру команды в кабинете и нашёл массу недостатков. В матче, где «Аякс» выиграл 4:1. «Защитники слабо играли во многих эпизодах. Если бы у “Лиона” был здоров Александр Ляказетт, он наказал бы нас», — вещал Бош в интервью The Guardian.

Стиль Петера Боша, учившегося на газетных вырезках о Круиффе, удачно сошёлся с философией «Аякса». Сам он был опорником-собакой, но его нынешнее отношение к позиции «шестёрки» подчёркивает перевод в глубину Лассе Шоне — плеймейкера с классным пасом, завалившего «Фейеноорду» сочный гол со штрафного. «Аяксу» Боша не нужен питбуль — нужен свой Хаби Алонсо, опускающийся третьим центральным защитником, помогающий выходить из-под прессинга и способный отдать диагональ в любую точку поля.

Та же история с защитниками. Петер Бош даже в «Апелдорне» высоко поднимал защитную линию, а главным качеством игроков обороны считал чтение игры, а не жёсткость. «Многие считают такой подход наивным, но если организовать такую защиту, она станет серьёзным преимуществом», — уверяет Бош. Неудивительно, что тренер поднял в основу «Аякса» 17-летнего Матейса де Лигта, ставшего самым молодым игроком в истории голландской сборной. Де Лигт — переученный опорный хавбек, ещё зелёный и допускающий очень много ошибок, но при этом владеющий классным первым пасом и сильно начинающий атаки. Философия «Аякса», прививаемая ещё в академии «Де Тукомст», и философия Боша здесь сходятся — исторически в голландском футболе пас защитника ценился выше надёжности.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Matthijs De Ligt v Kobenhavn. Next ball-playing CB on Ajax' production line and still only a 17yo. @Foot_Oranje <a href="https://twitter.com/ajaxdailydotcom">@ajaxdailydotcom</a> <a href="https://twitter.com/EiFsoccer">@EiFsoccer</a> <a href="https://t.co/4cNCEqfrOg">pic.twitter.com/4cNCEqfrOg</a></p>— Chaka Simbeye (@chaka_simbeye) <a href="https://twitter.com/chaka_simbeye/status/842424503279968256">16 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Если собрать 50 стереотипов о голландском футболе и склеить их воедино, получится примерно то, во что сейчас играет «Аякс». Сакраментальные 4−3−3, максимально тотальный футбол (с подачи Боша вингер Синкгравен стал левым защитником, центральный защитник Ридевальд — опорником, форвард Бертран Траоре — вингером, плеймейкер Шоне — «шестёркой»), бешеный прессинг, громадные дыры между линиями и свободные зоны — всё в голландском стиле. Два любимых слова Петера Боша на пресс-конференциях, если он не приуныл, — «движение» и «агрессия».

Лихорадочный отточенный прессинг, где сочетаются движение и агрессия, — главная «фишка» «Аякса» Боша. «Существует правило пяти секунд — если вы потеряли мяч, за пять секунд легче всего вернуть его обратно, — объясняет Бош. — “Барселона” исполняла контрпрессинг за три секунды. Мы не “Барселона”, так что наша цель — возвращать мяч за две секунды». Для такого футбола Петер Бош просит у спортивного директора «Аякса» Марка Овермарса умных игроков — таких, как купленный летом у «Твенте» Хаким Зиех. «Умные игроки предвидят. Неинтеллигентные игроки реагируют на мяч. Так было всегда», — отчеканивает Бош.

Его «Аякс» — именно умный. Текучка молодёжи в нынешней команде объяснима — отваливаются неинтеллигентные игроки, вроде Анвара Эль-Гази, который вдобавок растерял мотивацию, появляются более умные, как Джастин Клюйверт, ещё один продолжатель традиций «Аякса». Те, кто застрял на перепутье, как ярко сверкнувший полтора года назад Вацлав Черны, дозревают, пока не вырастут для одного из двух лагерей. Команда атакует по 7−8 человек, умно выходит из-под прессинга и отлично находит свободные зоны. Решающий гол в паре с «Копенгагеном» амстердамцы забили, задействовав в атаке всех 11 игроков и грамотно выйдя из-под прессинга — такие решения свойственны только умным командам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Шикарный выход "Аякса" из-под прессинга, из которого родился гол "Копенгагену" <a href="https://t.co/2eH1pftEFr">pic.twitter.com/2eH1pftEFr</a></p>— Сергей Титов (@seryogadm245) <a href="https://twitter.com/seryogadm245/status/862601726729363458">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Своё приобщение к философии «Аякса» Петер Бош начал ещё за полгода до назначения. Голландские СМИ удивлялись, зачем Бош подписал контракт с тель-авивским «Маккаби», писали, что тренер угробил свою карьеру, но в Израиль его позвал лично Жорди Круифф, сын легенды. Когда Йохан прилетел в Тель-Авив, Бош неделю общался с кумиром. «Это удивительно — сначала ты ведёшь тетрадку о нём, а потом слышишь, что он говорит вещи, которые ты записывал. Он беседовал, а я просто слушал. За неделю я узнал от Круиффа столько, сколько накопил за 10 лет», — вспоминает Бош. Йохана Круиффа уже нет с нами, зато его опыт и знания помогают нынешнему тренеру «Аякса». Чужаку, которого никто не воспринимал всерьёз.