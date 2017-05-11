«Я собирал книгу о Круиффе». Кто снова делает «Аякс» крутым
Голландская молодёжь в шаге от финала Лиги Европы благодаря человеку, который никогда не был связан с «Аяксом».
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У тренера «Аякса» Петера Боша две любимые настольные книги — автобиография Хосепа Гвардиолы и детские вырезки о главном человеке в истории «Аякса». «У меня был только один кумир, — вспоминает Бош. — С 16 лет я знал, что однажды стану тренером. Я записывал то, что говорят мои тренеры, а добавлял к записям слова Йохана Круиффа. Вместе с друзьями мы собрали собственную книгу. Каждая статья Круиффа, каждое его интервью было там. Мы собрали его конспекты и пытались систематизировать их —
Он успешно работает в клубе, где стадион
Для Петера Боша, обожающего идеологию «Аякса», нахождение в таком клубе и в таком окружении — идиллия. За исключением одного «но».
Он отдал годы жизни «Фейеноорду», злейшему врагу «Аякса», — их вражда настолько погрязла в крови и «накрываемых» поездах с фанатами соперника, что теперь голландские власти не пускают фанатов на выездные матчи. «Фейе» — клуб иной стилистики, исторически играющий в более британский футбол, но в чуждой себе идеологии Бош тоже чувствовал себя неплохо: отбегал пять сезонов как игрок, потом стал функционером и вернул в Роттердам ветеранов клуба — ван Бронкхорста, Ландзата и Макая. Тренер с таким опытом просто обречён был стать для фанатов «Аякса» чужаком, а после проваленных сборов, откровенных летних слов Боша о бездарности игры его команды и вылета от «Ростова» Петера хором отправляли в отставку. Как оказалось позже, вылет пошёл «Аяксу» даже во благо — Бош получил возможность строить команду без чувствительных поражений и новых потрясений.
Бош — перфекционист: если тренера ПСВ Филлипа Коку отличают вечно испуганные глаза, то в глазах и жестах Боша легко прочитать вселенскую тоску. Его любимый лейтмотив в общении с журналистами — «команда сыграла плохо/очень плохо/бездарно». Он почти не улыбается, постоянно выглядит уставшим. Это от громадного объёма работы: в прошлый четверг, пока «Аякс» проводил на базе восстановительную тренировку после выноса «Лиона» в Лиге Европы, Петер Бош с раннего утра разбирал игру команды в кабинете и нашёл массу недостатков. В матче, где «Аякс» выиграл 4:1. «Защитники слабо играли во многих эпизодах. Если бы у “Лиона” был здоров Александр Ляказетт, он наказал бы нас», — вещал Бош в интервью The Guardian.
Стиль Петера Боша, учившегося на газетных вырезках о Круиффе, удачно сошёлся с философией «Аякса». Сам он был
Та же история с защитниками. Петер Бош даже в «Апелдорне» высоко поднимал защитную линию, а главным качеством игроков обороны считал чтение игры, а не жёсткость. «Многие считают такой подход наивным, но если организовать такую защиту, она станет серьёзным преимуществом», — уверяет Бош. Неудивительно, что тренер поднял в основу «Аякса» 17-летнего Матейса де Лигта, ставшего самым молодым игроком в истории голландской сборной. Де Лигт — переученный опорный хавбек, ещё зелёный и допускающий очень много ошибок, но при этом владеющий классным первым пасом и сильно начинающий атаки. Философия «Аякса», прививаемая ещё в академии «Де Тукомст», и философия Боша здесь сходятся — исторически в голландском футболе пас защитника ценился выше надёжности.
Если собрать 50 стереотипов о голландском футболе и склеить их воедино, получится примерно то, во что сейчас играет «Аякс». Сакраментальные 4−3−3, максимально тотальный футбол (с подачи Боша вингер Синкгравен стал левым защитником, центральный защитник Ридевальд — опорником, форвард Бертран Траоре — вингером, плеймейкер Шоне — «шестёркой»), бешеный прессинг, громадные дыры между линиями и свободные зоны — всё в голландском стиле. Два любимых слова Петера Боша на
Лихорадочный отточенный прессинг, где сочетаются движение и агрессия, — главная «фишка» «Аякса» Боша. «Существует правило пяти секунд — если вы потеряли мяч, за пять секунд легче всего вернуть его обратно, — объясняет Бош. — “Барселона” исполняла контрпрессинг за три секунды. Мы не “Барселона”, так что наша цель — возвращать мяч за две секунды». Для такого футбола Петер Бош просит у спортивного директора «Аякса» Марка Овермарса умных игроков — таких, как купленный летом у «Твенте» Хаким Зиех. «Умные игроки предвидят. Неинтеллигентные игроки реагируют на мяч. Так было всегда», — отчеканивает Бош.
Его «Аякс» — именно умный. Текучка молодёжи в нынешней команде объяснима — отваливаются неинтеллигентные игроки, вроде Анвара
Своё приобщение к философии «Аякса» Петер Бош начал ещё за полгода до назначения. Голландские СМИ удивлялись, зачем Бош подписал контракт с
«Аякс» —
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