Смертин выдвинут в исполком Российского футбольного союза

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В среду исполком РФС зарегистрировал Смертина кандидатом.

Кроме того, Мутко предложил исполкому в случае утверждения изменений в устав РФС на внеочередной конференции организации 16 июня, предусматривающих увеличение числа мест в исполкоме РФС, предусмотреть регистрацию новых кандидатов в члены исполкома РФС.

В их число могут войти лицо, занимающее на дату проведения довыборов в исполком должность председателя комитета РФС по маркетингу (Денис Соловьев), председателя судейского комитета РФС (Андрей Будогосский), генерального директора оргкомитета «Россия-2018» (Алексей Сорокин).

Отмечается, что данное предложение избирком РФС готов незамедлительно рассмотреть в случае утверждения соответствующих изменений в устав РФС на внеочередной конференции РФС 16 июня 2017 года.