Конгресс ФИФА: Инфантино похвалил Россию и раскритиковал журналистов
МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Ежегодный конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) в Бахрейне прошел без
каких-либо громких решений — делегаты единогласно утвердили процедуру выбора места проведения чемпионата мира 2026 года, а затем утвердили предложенные советом кандидатуры на руководящие должности в различные структуры ФИФА, включая комитет по этике. Отдельное внимание президент ФИФА Джанни Инфантино уделил не вполне здоровой информационной обстановке вокруг организации, а также похвалил Россию за исполнение всех обязательств при подготовке к чемпионату мира и Кубку конфедераций.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Вокруг ФИФА много лживых новостей»
Тон конгрессу задала приветственная речь Инфантино. «Никогда впредь мы не должны и не будем мириться с тем, чтобы деньги были целью, а футбол — средством. Если есть
«Вокруг ФИФА много лживых новостей и подложных фактов. А в некоторых странах попытки уязвить ФИФА стали национальным видом спорта», — добавил Инфантино.
Последнее заявление выглядело как ответ на широкое обсуждение в прессе ситуации с уходом в соответствии с решением совета ФИФА со своих постов главы арбитражной палаты комитета по этике
На аргумент о том, что у комитета по этике осталось несколько сотен незавершенных дел, о чем накануне говорили Борбели и Эккерт, Инфантино ответил: «Возможно, новые назначения помогут разобраться с этими делами».
США, Канада и Мексика могут получить ЧМ-2026 в Москве
В целом конгресс прошел гладко — все предложения, вынесенные на общее голосование, были одобрены делегатами. В том числе и по процедуре выбора места проведения чемпионата мира 2026 года. На данный момент совместную заявку подали только США, Мексика и Канада. До 11 августа выдвинуться могут их потенциальные конкуренты.
Окончательное решение может быть принято на следующем конгрессе в июне следующего года в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год.
Градус конгресса повысился лишь однажды, когда речь зашла об отношениях Палестины и Израиля. Два года назад был создан комитет по Израилю и Палестине, который занимается поиском решений, позволяющих развивать футбол в регионе. Заинтересованные стороны ждут от комитета доклада, но его публикация была многократно отложена. Отложено и решение по данному вопросу, по словам Инфантино, до октября.
Инфантино похвалил российское правительство
На конгрессе выступил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, который в течение 10 минут рассказал о подготовке как к чемпионату мира, так и к Кубку конфедераций. «Подготовка идет полным ходом, и мы не сомневаемся, что все успеем сделать в срок. Мы перешли на оперативный этап, когда все предоставленные обещания претворяются в жизнь», — отметил Сорокин.
На
«Уверен, в России на обоих турнирах будет праздник футбола. Это будет успех ФИФА, России и всего мирового футбола», — сказал Инфантино.
До старта Кубка конфедераций осталось 37 дней. Следующий конгресс ФИФА состоится 13 июня 2018 года, перед матчем открытия чемпионата мира в Москве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter