Конгресс ФИФА: Инфантино похвалил Россию и раскритиковал журналистов

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«Вокруг ФИФА много лживых новостей»

Тон конгрессу задала приветственная речь Инфантино. «Никогда впредь мы не должны и не будем мириться с тем, чтобы деньги были целью, а футбол — средством. Если есть кто-то, кто полагает, что он может обогатиться за счет футбола, у меня к нему четкий посыл — уходите из футбола, вы нам не нужны», — заявил президент.

«Вокруг ФИФА много лживых новостей и подложных фактов. А в некоторых странах попытки уязвить ФИФА стали национальным видом спорта», — добавил Инфантино.

Последнее заявление выглядело как ответ на широкое обсуждение в прессе ситуации с уходом в соответствии с решением совета ФИФА со своих постов главы арбитражной палаты комитета по этике Ханса-Йоахима Эккерта и председателя следственной палаты комитета по этике Корнеля Борбели. «Это исключительно процедурный момент. Их мандаты истекли, на их место пришли другие люди. Неверно говорить, что их кто-то отстранил», — парировал Инфантино на пресс- конференции после конгресса, добавив, что эта ситуация никаким образом не ставит под сомнение победу ФИФА над кризисом последних лет правления Йозефа Блаттера.

На аргумент о том, что у комитета по этике осталось несколько сотен незавершенных дел, о чем накануне говорили Борбели и Эккерт, Инфантино ответил: «Возможно, новые назначения помогут разобраться с этими делами».

США, Канада и Мексика могут получить ЧМ-2026 в Москве

В целом конгресс прошел гладко — все предложения, вынесенные на общее голосование, были одобрены делегатами. В том числе и по процедуре выбора места проведения чемпионата мира 2026 года. На данный момент совместную заявку подали только США, Мексика и Канада. До 11 августа выдвинуться могут их потенциальные конкуренты.

Окончательное решение может быть принято на следующем конгрессе в июне следующего года в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год.

Градус конгресса повысился лишь однажды, когда речь зашла об отношениях Палестины и Израиля. Два года назад был создан комитет по Израилю и Палестине, который занимается поиском решений, позволяющих развивать футбол в регионе. Заинтересованные стороны ждут от комитета доклада, но его публикация была многократно отложена. Отложено и решение по данному вопросу, по словам Инфантино, до октября.

Инфантино похвалил российское правительство

На конгрессе выступил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, который в течение 10 минут рассказал о подготовке как к чемпионату мира, так и к Кубку конфедераций. «Подготовка идет полным ходом, и мы не сомневаемся, что все успеем сделать в срок. Мы перешли на оперативный этап, когда все предоставленные обещания претворяются в жизнь», — отметил Сорокин.

На пресс-конференции после конгресса Инфантино похвалил правительство России за четкое исполнение всех взятых обязательств. «Сравнивая подготовку России и те чемпионаты Европы, которые я организовывал, могу сказать, что такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде. Да, бюрократия порой занимает некоторое время, но в целом все вопросы решаются — размещение, транспорт, визовый режим», — подчеркнул президент ФИФА.

«Уверен, в России на обоих турнирах будет праздник футбола. Это будет успех ФИФА, России и всего мирового футбола», — сказал Инфантино.

До старта Кубка конфедераций осталось 37 дней. Следующий конгресс ФИФА состоится 13 июня 2018 года, перед матчем открытия чемпионата мира в Москве.