Президент ФФУ Павелко избран в Дисциплинарный комитет ФИФА

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Делегаты Конгресса ФИФА поддержали предложение президента организации Джанни Инфантино и проголосовали за новый состав Дисциплинарного комитета, который будет работать следующие четыре года. Кандидатуру Андрея Павелко внес накануне на рассмотрение Совета ФИФА президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее в дисциплинарном комитете ФИФА работал сам Чеферин, но, после его избрания руководителем УЕФА, он предложил передать свои полномочия Андрею Павелко.

По словам президента ФФУ, получившего высокую должность в ФИФА, для него это большая честь и большая ответственность. «Мы тесно сотрудничаем с Александером Чеферином с самого начала его президентства, Украина является надёжным союзником президента УЕФА в проведении системных реформ в европейском футболе», — отметил Павелко.

Решение Конгресса ФИФА стало историческим для Украины. Ведь прежде представители нашей страны никогда не занимали должностей в комитетах международной футбольной федерации.

Президент ФФУ уверен, что это отличная возможность не только представлять Украину в ФИФА, но и обмениваться уникальным опытом с коллегами из других стран. «Мы сделаем все возможное, чтобы перенимать и внедрять в Украине лучшие наработки мирового футбольного сообщества, обучать отечественных специалистов и заложить фундамент для принципиального улучшения работы украинских дисциплинарных органов. Появление представительства Украины в ФИФА будет содействовать успешному реформированию нашей футбольной системы».