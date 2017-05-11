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https://sport.mail.ru/news/football/29708553/
11 мая 2017, 15:55 | Футбол | АиФ Прикамье

Защитника «Амкара» вызвали в сборную Гвинеи

Секу Конде может сыграть за национальную команду в матчах против Алжира и Кот-д’Ивуара.

Защитник пермского «Амкара» Секу Конде вызван в сборную Гвинеи, которая в начале июня сыграет два матча.

6 июня гвинейцы проведут товарищеский поединок со сборной Алжира, после чего 12 или 13 июня встретятся со сборной Кот-д Ивуара в рамках отборочного турнира Кубка Африканских Наций.

Отметим, что в активе Секу Конде — восемь игр за национальную команду.

Напомним, 23-летний футболист пополнил ряды «Амкара» в июле прошлого года. В середине сезона защитнику удалось застолбить место в основе пермской команды: в Премьер-лиге 2016/17 он провёл от звонка до звонка 15 матчей.
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