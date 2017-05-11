Защитника «Амкара» вызвали в сборную Гвинеи

Защитник пермского «Амкара» Секу Конде вызван в сборную Гвинеи, которая в начале июня сыграет два матча.

6 июня гвинейцы проведут товарищеский поединок со сборной Алжира, после чего 12 или 13 июня встретятся со сборной Кот-д Ивуара в рамках отборочного турнира Кубка Африканских Наций.

Отметим, что в активе Секу Конде — восемь игр за национальную команду.