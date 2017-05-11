Защитника «Амкара» вызвали в сборную Гвинеи
Секу Конде может сыграть за национальную команду в матчах против Алжира и Кот-д’Ивуара.
Защитник пермского «Амкара» Секу Конде вызван в сборную Гвинеи, которая в начале июня сыграет два матча.
6 июня гвинейцы проведут товарищеский поединок со сборной Алжира, после чего 12 или 13 июня встретятся со сборной
Отметим, что в активе Секу Конде — восемь игр за национальную команду.
Напомним, 23-летний футболист пополнил ряды «Амкара» в июле прошлого года. В середине сезона защитнику удалось застолбить место в основе пермской команды: в
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