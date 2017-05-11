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11 мая 2017, 17:39 | Футбол | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

«Ростов» получил лицензию РФС и УЕФА на следующий сезон

«Ростов» сообщил о получении лицензий Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций на сезон-2017/18.

Ростов сообщил о получении лицензий Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций на сезон-2017/18. Увеличить
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«Сегодня в одном из СМИ появилась публикация, что ФК “Ростов” могут снять с чемпионата России из-за долгов. Данная информация не соответствует действительности, и такое развитие ситуации исключено», — говорится в сообщении на официальном сайте донского клуба.

Как сообщали Юга.ру, в марте правительство Ростовской области заявило, что общий долг футбольного клуба составил 360 млн рублей. В середине апреля все задолженности по зарплате и премиальным перед командой и тренерами были выплачены.

После 27 туров российской премьер-лиги «Ростов» идет на шестом месте, находясь в трех очках от четвертой строчки, которая позволяет выступить в Лиге Европы.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне желто-синие дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».
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