«Ростов» получил лицензию РФС и УЕФА на следующий сезон
«Ростов» сообщил о получении лицензий Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций на сезон-2017/18.
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Видимо, что-то случилось...
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«Сегодня в одном из СМИ появилась публикация, что ФК “Ростов” могут снять с чемпионата России
Как сообщали Юга.ру, в марте правительство Ростовской области заявило, что общий долг футбольного клуба составил 360 млн рублей. В середине апреля все задолженности по зарплате и премиальным перед командой и тренерами были выплачены.
После 27 туров российской
Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне
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