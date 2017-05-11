«Ростов» получил лицензию РФС и УЕФА на следующий сезон

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«Сегодня в одном из СМИ появилась публикация, что ФК “Ростов” могут снять с чемпионата России из-за долгов. Данная информация не соответствует действительности, и такое развитие ситуации исключено», — говорится в сообщении на официальном сайте донского клуба.

Как сообщали Юга.ру, в марте правительство Ростовской области заявило, что общий долг футбольного клуба составил 360 млн рублей. В середине апреля все задолженности по зарплате и премиальным перед командой и тренерами были выплачены.

После 27 туров российской премьер-лиги «Ростов» идет на шестом месте, находясь в трех очках от четвертой строчки, которая позволяет выступить в Лиге Европы.