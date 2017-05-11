ЦСКА упустил победу над «Арсеналом» в молодёжном первенстве, дважды ведя в счёте
В Москве завершился матч 28-го тура российского молодёжного первенства. ЦСКА на стадионе «Октябрь» принимал тульский «Арсенал». В первом круге «армейцы» выиграли — 2:0, но в отчётной встрече повторить успех не смогли.
Благодаря голу Тимура Жамалетдинова на 45-й минуте ЦСКА ушёл на перерыв, ведя в счёте (1:0). В начале второго тайма гости сумели отыграться. На 55-й минуте отличился Андрей Потапов — 1:1.
Радость «Арсенала» была недолгой. Спустя пять минут Тимур Жамалетдинов отличился вновь — 2:1. Всё шло к тому, что ЦСКА одержит победу, но тульские футболисты сумели уйти от поражения. На 88-й минуте Данила Буранов сравнял счёт.
После 28 туров ЦСКА лидирует в чемпионате, но теперь опережает идущий вторым «Спартак» на четыре очка. Если
До конца сезона в молодёжном первенстве осталось сыграть два тура.
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