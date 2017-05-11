Грек Скурис и колумбийка Рохас утверждены главами палат комитета ФИФА по этике

Во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне было принято решение о том, что глава арбитражной палаты комитета по этике Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета по этике Корнель Борбели покинут свои посты.

Кроме того, конгрессом были утверждены: на пост главы дисциплинарного комитета ФИФА Анин Йебоа из Ганы, на пост главы апелляционного комитета — швед Томас Бодстрём (в состав комитета вошла россиянка Лариса Захарова), на должность главы комитета по аудиту и соответствию — словенец Томаш Весел, на пост главы комитета по управлению — Мукул Мудгал из Индии.