Грек Скурис и колумбийка Рохас утверждены главами палат комитета ФИФА по этике
МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил грека Вассилиоса Скуриса главой арбитражной палаты комитета по этике организации, а колумбийку Марию Клаудию Рохас — председателем следственной палаты комитета.
Во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне было принято решение о том, что глава арбитражной палаты комитета по этике
Кроме того, конгрессом были утверждены: на пост главы дисциплинарного комитета ФИФА Анин Йебоа из Ганы, на пост главы апелляционного комитета — швед Томас Бодстрём (в состав комитета вошла россиянка Лариса Захарова), на должность главы комитета по аудиту и соответствию — словенец Томаш Весел, на пост главы комитета по управлению — Мукул Мудгал из Индии.
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