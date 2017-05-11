Швейцарская полиция в 2015 году провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США в связи с делом о коррупции в организации. На фоне коррупционного скандала пост президента ФИФА досрочно покинул Йозеф Блаттер, который в итоге был отстранен от футбольной деятельности. Новым главой организации 26 февраля 2016 года был избран Инфантино.

«Мы восстанавливаем репутацию ФИФА после всего, что произошло. Мы возглавили организацию, когда она была на самом дне. В прошлом многие высокооплачиваемые эксперты были наняты, чтобы помочь реформировать ФИФА, но они просто подтверждали, что система больна и неправильна, ничего особо при этом не предпринимая для исправления ситуации. Если в этом зале есть кто-то, кто все еще думает, что он может обогатиться, пусть он покинет футбол. Мы не хотим вас видеть. Новая ФИФА — это демократия, это не диктатура. Это прозрачная и глубоко честная организация. Ходит много сфабрикованных новостей и альтернативных фактов о ФИФА. Критика ФИФА стала национальным видом спорта в некоторых странах», — заявил Инфантино.