Президент ФИФА Инфантино заявил о намерении создать мировую женскую лигу

«ФИФА должна развивать женский футбол во всем мире. Мы рассматриваем возможность создать мировую женскую лигу», — сказал Инфантино, не распространяясь о деталях этой идеи.

Женские чемпионаты мира проводятся каждые четыре года начиная с 1991 года. В 2019 году турнир пройдет во Франции.