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11 мая 2017, 7:17 | Футбол | Вести - Новосибирск

Футбольная «Сибирь» обыграла «Спартак-Нальчик»

«Сибирь» забила «Спартаку-Нальчику» единственный гол с пенальти, сообщает пресс-служба новосибирского футбольного клуба.

10 мая прошел матч 36-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Сибирь сразилась со «Спартаком-Нальчик».

Новосибирская команда выиграла с минимальным преимуществом — на 49 минуте матча полузащитник Евгений Чеботару «Сибири» забил единственный гол с пенальти.

Победа сравняла «Сибирь» с противником. Следующая игра новосибирская команда проведет на выезде сыграет с «Лучом-Энергией».

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