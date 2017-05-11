Футбольная «Сибирь» обыграла «Спартак-Нальчик»
«Сибирь» забила «Спартаку-Нальчику» единственный гол с пенальти, сообщает
пресс-служба новосибирского футбольного клуба.
10 мая прошел матч 36-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Сибирь сразилась со «Спартаком-Нальчик».
Новосибирская команда выиграла с минимальным преимуществом — на 49 минуте матча полузащитник Евгений Чеботару «Сибири» забил единственный гол с пенальти.
Победа сравняла «Сибирь» с противником. Следующая игра новосибирская команда проведет на выезде сыграет с «Лучом-Энергией».
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