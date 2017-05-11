Александра Беленова признали лучшим футболистом «Уфы»

Титул самого полезного игрока «Уфы» вновь завоевал голкипер Александр Беленов. Лучшего голосованием определяли болельщики «горожан». По итогам месяца он опередил защитника Александра Сухова и полузащитника Ивана Облякова.

Александр Беленов в голосовании на официальном сайте набрал 25,5%, Сухов — 17%, Обляков — 12,5%.

В апреле «Уфа» провела шесть матчей в первенстве страны, уступив «Локомотиву», «Спартаку», ЦСКА и «Ростову», сыграв вничью с «Амкаром» и победив «Арсенал». Кроме того, «горожане» сыграли в полуфинале Кубка страны, проиграв московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.