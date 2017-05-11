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https://sport.mail.ru/news/football/29701175/
11 мая 2017, 6:48 | Футбол | Комсомольская правда

Александра Беленова признали лучшим футболистом «Уфы»

По итогам апреля голкипер горожан набрал 25% голосов.

Титул самого полезного игрока «Уфы» вновь завоевал голкипер Александр Беленов. Лучшего голосованием определяли болельщики «горожан». По итогам месяца он опередил защитника Александра Сухова и полузащитника Ивана Облякова.

Александр Беленов в голосовании на официальном сайте набрал 25,5%, Сухов — 17%, Обляков — 12,5%.

В апреле «Уфа» провела шесть матчей в первенстве страны, уступив «Локомотиву», «Спартаку», ЦСКА и «Ростову», сыграв вничью с «Амкаром» и победив «Арсенал». Кроме того, «горожане» сыграли в полуфинале Кубка страны, проиграв московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.
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