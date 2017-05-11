«Балтика» в выездном матче победила воронежский «Факел»

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Все голы были забиты во втором тайме. На 58 минуте Алексей Концедалов удачно замкнул подачу с фланга. Через семь минут хозяева смогли отыграться благодаря усилиям Дмитрия Каюмова. Но через пять минут Артём Сердюк снова вывел «Балтику» вперёд. Счёт 2:1 стал окончательным.

Несмотря на победу, «Балтика» не смогла подняться с 19-го места в турнирной таблице. Впрочем, теперь от спасительного 15-го места отрыв сократился до двух очков. В случае двух побед, калининградцы наверняка сохранят прописку в ФНЛ. Следующий матч «Балтика» сыграет 14 мая дома с саратовским «Соколом».

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