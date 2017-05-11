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https://sport.mail.ru/news/football/29699137/
11 мая 2017, 9:34 | Футбол | ГТРК «Кубань»

Футбольная «Кубань» празднует победу над «Зенитом-2»

На стадионе «Кубань» в Краснодаре прошел матч 36-го тура ФНЛ. На поле сошлись «желто-зеленые» и «Зенит-2». Победа в этом поединке осталась за «Кубанью» — 3:0.

Первый гол на пятой минуте игры забил Владимир Лобкарев, а второй мяч принадлежит футболисту из команды соперника — Максиму Карпову. Он забил в ворота своей команды. Автором последнего гола стал Игорь Коновалов. Результат игры он укрепил уже в дополнительное время.

Следующий матч «Кубань» проведет на выезде. 14 мая «желто-зеленые» сыграют с клубом «Волгарь», который значительно уступает краснодарской команде по очкам.
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