Футбольная «Кубань» празднует победу над «Зенитом-2»
На стадионе «Кубань» в Краснодаре прошел матч 36-го тура ФНЛ. На поле сошлись «желто-зеленые» и «Зенит-2». Победа в этом поединке осталась за «Кубанью» — 3:0.
Первый гол на пятой минуте игры забил Владимир Лобкарев, а второй мяч принадлежит футболисту из команды соперника — Максиму Карпову. Он забил в ворота своей команды. Автором последнего гола стал Игорь Коновалов. Результат игры он укрепил уже в дополнительное время.
Следующий матч «Кубань» проведет на выезде. 14 мая «желто-зеленые» сыграют с клубом «Волгарь», который значительно уступает краснодарской команде по очкам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter