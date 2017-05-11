Футбольная «Кубань» празднует победу над «Зенитом-2»

Первый гол на пятой минуте игры забил Владимир Лобкарев, а второй мяч принадлежит футболисту из команды соперника — Максиму Карпову. Он забил в ворота своей команды. Автором последнего гола стал Игорь Коновалов. Результат игры он укрепил уже в дополнительное время.

Следующий матч «Кубань» проведет на выезде. 14 мая «желто-зеленые» сыграют с клубом «Волгарь», который значительно уступает краснодарской команде по очкам.