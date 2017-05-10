ФИФА уволила чиновника, который недопустил Мутко к выборам в совет организации

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Увольнение связано с ролью португальца в недопуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА. Комитет ФИФА по управлению, который возглавлял Мадуро, запретил Мутко баллотироваться в совет организации, поскольку занимаемая им должность вице-премьера России противоречила правилам ФИФА о политическом нейтралитете.

Высокопоставленные чиновники ФИФА говорили Мадуро что его решение приведет к серьезным трудностям в отношениях с Россией, но португалец не изменил своей позиции. Сам Мадуро от комментариев отказался.