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https://sport.mail.ru/news/football/29698175/
10 мая 2017, 19:32 | Футбол | Чемпионат.com

ФИФА уволила чиновника, который недопустил Мутко к выборам в совет организации

Португальский политический деятель и эксперт по корпоративному управлению Мигель Мадуро, нанятый ФИФА для повышения имиджа организации после коррупционного скандала, был уволен из-за увеличения внутреннего давления, информирует Bloomberg cо ссылкой на нескольких людей, близких к ситуации.

Увольнение связано с ролью португальца в недопуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА. Комитет ФИФА по управлению, который возглавлял Мадуро, запретил Мутко баллотироваться в совет организации, поскольку занимаемая им должность вице-премьера России противоречила правилам ФИФА о политическом нейтралитете.

Высокопоставленные чиновники ФИФА говорили Мадуро что его решение приведет к серьезным трудностям в отношениях с Россией, но португалец не изменил своей позиции. Сам Мадуро от комментариев отказался.
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