ФИФА уволила чиновника, который недопустил Мутко к выборам в совет организации
Португальский политический деятель и эксперт по корпоративному управлению Мигель Мадуро, нанятый ФИФА для повышения имиджа организации после коррупционного скандала, был уволен
из-за увеличения внутреннего давления, информирует Bloomberg cо ссылкой на нескольких людей, близких к ситуации.
Увольнение связано с ролью португальца в недопуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА. Комитет ФИФА по управлению, который возглавлял Мадуро, запретил Мутко баллотироваться в совет организации, поскольку занимаемая им должность
Высокопоставленные чиновники ФИФА говорили Мадуро что его решение приведет к серьезным трудностям в отношениях с Россией, но португалец не изменил своей позиции. Сам Мадуро от комментариев отказался.
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