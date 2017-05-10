France Football предложил «Сент-Этьену» обратить внимание на Луческу
Накануне французский «Сент-Этьен» на своём официальном сайте объявил об уходе Кристофа Галтье с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона.
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Авторитетное издание France Football подготовило список из пяти кандидатур на эту должность, одной из которых оказался наставник «Зенита» Мирча Луческу.
«Если верить российским СМИ и иметь представления о требованиях амбициозных владельцев “Зенита”, Мирче Луческу могут указать на дверь в ближайшие дни. За три тура до конца “Зенит” идёт третьим: шансы на титул уже упущены, отставание от идущего вторым ЦСКА — одно очко. “Зенит” не смог далеко пройти в Лиге Европы и не взял Кубок России, так что Луческу, который прибыл в Россию прошлым летом, может покинуть клуб уже в ближайшие часы. Луческу может быть хорошим выбором, учитывая его резюме и опыт. Единственный недостаток — это, возможно, возраст — Мирче уже 71 год», — говорится в материале.
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