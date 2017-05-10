На матче «Амкара» и «Спартака» ожидается аншлаг
Встреча в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу среди команд
Премьер-лига между «Амкаром» и «Спартаком» состоится в Перми 13 мая. В онлайн-продаже уже закончились билеты.
Стоимость билетов — от 300 до 500 рублей. Стадион «Звезда» вмещает 17 тысяч зрителей. «Спартак» приедет в Пермь уже в статусе чемпиона — за три тура до конца сезона его уже никто не обгонит. Золотые медали получат и бывшие игроки «Амкара» Георгий Джикия и Александр Селихов, перешедшие в московский клуб в межсезонье.
Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Лапочкин из
Начало встречи в 16:30.
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