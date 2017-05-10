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https://sport.mail.ru/news/football/29688398/
10 мая 2017, 7:21 | Футбол | АиФ Прикамье

Матч «Амкара» с чемпионом России «Спартаком» рассудит Сергей Лапочкин

Поединок пройдёт в Перми 13 мая.

Судья Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен главным арбитром матча 28-го тура Премьер-лиги между «Амкаром» и московским «Спартаком». Поединок пройдёт 13 мая, в субботу, в Перми.

Ассистентами Лапочкина в этой встрече будут Валерий Данченко из Уфы и Арам Петросян из Бронниц. Резервным судьёй назначили Василия Казарцева из Санкт-Петербурга, инспектором — Геннадия Куличенкова из Тулы.

В этом сезоне Лапочкин судил три гостевых матча с участием «Амкара»: на выезде пермяки сыграли вничью с «Уфой» и дважды уступили — всё тому же «Спартаку» и «Ростову».

Отметим, что для «Спартака» поединок в Перми станет первым в ранге чемпиона России: столичный клуб обеспечил себе победу в Премьер-лиге за три тура до конца чемпионата.

Напомним, что в зимнее межсезонье в столичный клуб из «Амкара» перешли вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия. Не исключено, что оба игрока выйдут на поле в Перми в составе чемпиона.
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