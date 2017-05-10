Матч «Амкара» с чемпионом России «Спартаком» рассудит Сергей Лапочкин
Поединок пройдёт в Перми 13 мая.
Судья Сергей Лапочкин из
Ассистентами Лапочкина в этой встрече будут Валерий Данченко из Уфы и Арам Петросян из Бронниц. Резервным судьёй назначили Василия Казарцева из
В этом сезоне Лапочкин судил три гостевых матча с участием «Амкара»: на выезде пермяки сыграли вничью с «Уфой» и дважды уступили — всё тому же «Спартаку» и «Ростову».
Отметим, что для «Спартака» поединок в Перми станет первым в ранге чемпиона России: столичный клуб обеспечил себе победу в
Напомним, что в зимнее межсезонье в столичный клуб из «Амкара» перешли вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия. Не исключено, что оба игрока выйдут на поле в Перми в составе чемпиона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter