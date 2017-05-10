Леонид Слуцкий: Роналду сейчас превосходит Месси в борьбе за «Золотой мяч»
Прогноз знаменитого тренера на два матча среды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Полуфинал. Ответный матч.
«АТЛЕТИКО» — «РЕАЛ»
На мой взгляд, интрига в испанском полуфинале умерла после первого матча. «Королевский клуб» выйдет в финал Лиги чемпионов. В ответной встрече обойдется без сенсаций. Но допускаю, что «Атлетико» может дома минимально выиграть. Впрочем, все же сделаю выбор в пользу результативной ничьей — 1:1 (6.47*).
Думаю, «Реал» соответствующим образом отнесется к матчу, с учетом своего графика и борьбы за чемпионство в Испании. Поэтому поединок будет более сдержанным, с небольшим количеством забитых мячей (тотал меньше 2.5 — 1.98).
У Роналду фантастическая голевая серия в
Почему «Реал» разгромил «Атлетико» в первой игре? В отличие от другого полуфинала, здесь у обеих команд был огромный опыт. Однако «Реал» обладает такими людьми, которые способны воплощать свое мастерство в очень высокий уровень преимущества над соперником. Да, Гризманн у «Атлетико» тоже имел явный момент и мог забить ответный мяч при счете 1:0, но в целом хозяева были более убедительны. Знаете, «Атлетико» — это
К слову, в чемпионской гонке в Испании ставлю на «Реал». Безусловно, благодаря выходу в финал Лиги чемпионов и возможной победе в нем у Криштиану Роналду вновь будет преимущество над Месси в борьбе за «Золотой мяч». К тому же португалец выступит на Кубке конфедераций и может в миллиардный раз подтвердить свой высочайший статус. Потенциально — еще один дополнительный аргумент в его пользу, ведь у аргентинца важных матчей национальной сборной в этом году не предвидится. Впрочем, до выбора лучшего игрока мира еще слишком много времени.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 26-й тур.
«САУТГЕМПТОН» — «АРСЕНАЛ»
Как говорят здесь, в Англии, «Саутгемптон» — это beach team, команда, которая уже находится на пляже. Поэтому разница в уровне мотивации может стать ключевой. В концовке сезона, когда встречаются команды из разных «мотивационных групп», то побеждает тот, кому больше надо.
Фаворитом считаю «Арсенал» (победа «Арсенала» — 2.05). У «канониров» высокая мотивация, у них
В то же время «Арсенал» — трудный клуб для прогнозов, потому что
За счет чего мне удалось спрогнозировать победу «Арсенала» над «МЮ»? Знаю, что многое говорило в пользу гостей — и 25-матчевая беспроигрышная серия, и статистика Моуринью против Венгера, ни одного поражения в
* Здесь и далее — коэффициенты Winline.
Леонид СЛУЦКИЙ
эксперт Winline.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter