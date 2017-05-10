Леонид Слуцкий: Роналду сейчас превосходит Месси в борьбе за «Золотой мяч»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Полуфинал. Ответный матч.

«АТЛЕТИКО» — «РЕАЛ»

На мой взгляд, интрига в испанском полуфинале умерла после первого матча. «Королевский клуб» выйдет в финал Лиги чемпионов. В ответной встрече обойдется без сенсаций. Но допускаю, что «Атлетико» может дома минимально выиграть. Впрочем, все же сделаю выбор в пользу результативной ничьей — 1:1 (6.47*).

Думаю, «Реал» соответствующим образом отнесется к матчу, с учетом своего графика и борьбы за чемпионство в Испании. Поэтому поединок будет более сдержанным, с небольшим количеством забитых мячей (тотал меньше 2.5 — 1.98).

У Роналду фантастическая голевая серия в плей-офф, но я не уверен, что в данном матче отличится именно он. Хотя понятно, что футболист такого уровня способен забить когда угодно и кому угодно. И сколько угодно раз!

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/2 финала, 10.05.2017, 21:45 -:- Атлетико Реал

Почему «Реал» разгромил «Атлетико» в первой игре? В отличие от другого полуфинала, здесь у обеих команд был огромный опыт. Однако «Реал» обладает такими людьми, которые способны воплощать свое мастерство в очень высокий уровень преимущества над соперником. Да, Гризманн у «Атлетико» тоже имел явный момент и мог забить ответный мяч при счете 1:0, но в целом хозяева были более убедительны. Знаете, «Атлетико» — это команда-сказка всех последних лет. Два финала в Лиге чемпионов (причем проигранные «на тоненького» — в компенсированное время или по пенальти), титул в Испании, в этом году выход в полуфинал — тоже высочайшее достижение. Но очень уж сложно каждый день совершать чудеса на заказ….

К слову, в чемпионской гонке в Испании ставлю на «Реал». Безусловно, благодаря выходу в финал Лиги чемпионов и возможной победе в нем у Криштиану Роналду вновь будет преимущество над Месси в борьбе за «Золотой мяч». К тому же португалец выступит на Кубке конфедераций и может в миллиардный раз подтвердить свой высочайший статус. Потенциально — еще один дополнительный аргумент в его пользу, ведь у аргентинца важных матчей национальной сборной в этом году не предвидится. Впрочем, до выбора лучшего игрока мира еще слишком много времени.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 26-й тур.

«САУТГЕМПТОН» — «АРСЕНАЛ»

Как говорят здесь, в Англии, «Саутгемптон» — это beach team, команда, которая уже находится на пляже. Поэтому разница в уровне мотивации может стать ключевой. В концовке сезона, когда встречаются команды из разных «мотивационных групп», то побеждает тот, кому больше надо.

Фаворитом считаю «Арсенал» (победа «Арсенала» — 2.05). У «канониров» высокая мотивация, у них по-прежнему есть шанс попасть в топ-4, они недавно одержали победу в большом матче с «Ман Юнайтед» (2:0), впереди финал Кубка. В общем, настроение приподнятое. А «Саутгемптон» — команда, конечно, хорошая, и легко с ней не бывает никому. И все же глобальные задачи на сезон решены. Там пробуют новые тактические варианты, дают проявить себя футболистам, купленным зимой. Да, в последних матчах «Саутгемптон» не проигрывает и не пропускает — что с «Ливерпулем» (0:0), что с «Халлом» (0:0), но играет все равно эпизодами, «кусками». Полагаю, в похожем ключе сложится и ближайшая встреча.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 26, 10.05.2017, 21:45 -:- Саутгемптон Арсенал

В то же время «Арсенал» — трудный клуб для прогнозов, потому что из-за нестабильности абсолютно в любой момент возможен непредсказуемый результат. Особенно когда пропускает два мяча — может вообще развалиться. И все же мне кажется, что в этот раз «Саутгемптон» пропустит (1.16), и матч окажется результативным с двух сторон (обе забьют 1.59, тотал больше 1,5 — 1.22). Ожидаю счет в пользу «Арсенала» что-то вроде 2:1 (8.76) или 3:1 (14.0).

За счет чего мне удалось спрогнозировать победу «Арсенала» над «МЮ»? Знаю, что многое говорило в пользу гостей — и 25-матчевая беспроигрышная серия, и статистика Моуринью против Венгера, ни одного поражения в премьер-лиге. Но реалии были несколько иные, и мне изначально казалось, что матч сложится так, как он в итоге и сложился. И все же прогнозы — вещь очень сложная. Можно спрогнозировать, как будет развиваться игра — но угадать счет значительно сложнее. К тому же есть тренерский закон: результат КАЖДОГО матча иррационален по своей сути, а вот результаты всех матчей на отрезке или за сезон уже складываются в рациональную картину.

* Здесь и далее — коэффициенты Winline.

Леонид СЛУЦКИЙ

эксперт Winline.