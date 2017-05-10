Кубок Крыма по футболу завоевала «Евпатория»

В составе «горожан» голы забили Петр Опарин (57 мин.) и Александр Борщ (90 +1 мин.), у «аграриев» отличился Алексей Бойко (81 мин.).

Напомним, первым обладателем кубка КФС стал клуб «Бахчисарай», который 23 февраля 2016 года в финале обыграл «СКЧФ Севастополь» со счетом 2:1.

Информация для любителей статистики.

9 мая 2017 года. Симферополь. Стадион «Фиолент». 3500 зрителей. Оценка поля — 5. Кубок Крымского футбольного союза (сезон 2016/17). Финал.

ФК «Евпатория» — ФК «Крымтеплица» (Молодежное) — 2:1.

ФК «Евпатория»: Троцкий, Матвиенко, Опарин, Давидчук, Алиев З., Войтенко, Клочко (Автаев, 68), Эюпов (Ямлиханов, 90+3), Алиев С. (Борщ, 63), Нуридинов (Юдин, 88), Хомич (Харченко, 84).

Главный тренер — Мартынов Владимир.

ФК «Крымтеплица»: Горбунов, Алиев З., Алиев З., Алиев З., 74), Лещенко, Боргун, Пантя, Кучеренко, Ахунов, Алиев З., 78), Мельник И. (Сычевой, 73).

Главный тренер — Пошехонцев Владимир.

Голы: Опарин, 57, Борщ, Алиев З., 81.

Предупреждения: Хомич, 37, Нуридинов, 69 — Кучеренко, 42, Ахунов, 45+2, Горбунов, 69, Алиев З., 79.

Удаление: Ахунов, 55 (повторное предупреждение).

Судья — Бохняк Роман (Севастополь).