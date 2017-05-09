Приз лучшему футболисту 2017 года по версии ФИФА будет вручен 23 октября в Лондоне

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На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус.

С 2008 года лучшими футболистами мира становились аргентинец Лионель Месси или португалец Криштиану Роналду. Аргентинец выиграл приз рекордные пять раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), португалец — четыре (2008, 2013, 2014, 2016). Также Роналду дважды становился обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему игроку в Европе по версии France Football (2008, 2016).

В последний раз лауреатами по версиям ФИФА и France Football становились разные футболисты в 2004 году, когда «Золотой мяч» получил украинец Андрей Шевченко, а ФИФА назвала лучшим бразильца Роналдиньо.