«Зенит» отказался играть с «Краснодаром» на «Зенит-Арене»

Матч должен был пройти на «Зенит-Арене» (стадион «Санкт-Петербург») 17 мая, но был перенесен на «Петровский». Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в клубе, это связано с неудовлетворительным качеством поля на новом стадионе.

Напомним, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ранее публично раскритиковал качество газона на «Зенит-Арене». «Таких полей, как на арене “Санкт-Петербург”, нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины», — заявил он 7 мая после игры с «Тереком», когда «Зенит» проиграл 0:1.

Грядущая игра с «Краснодаром» должна была стать третьим тестовым мероприятием перед Кубком конфедерации. Ранее на стадионе прошли два матча «Зенита» с «Уралом» и «Тереком». Сообщается, что комиссия ФИФА прибудет в северную столицу 11 мая. Она решит, что делать с полем нового стадиона — либо привести газон в норму перед Кубком, либо «поле надо будет перестилать экстренным методом».

Как сообщал ранее «ФедералПресс», ФАС нашла крупные нарушения в договоре на строительство «Зенит-Арены».