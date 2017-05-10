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10 мая 2017, 9:56 | Футбол | РИА "ФедералПресс"

«Зенит» отказался играть с «Краснодаром» на «Зенит-Арене»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая, РИА ФедералПресс. Матч 29-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Краснодар» перенесен со стадиона «Зенит-Арена» на «Петровский». По словам источников, это связано с качеством поля нового стадиона.

Матч должен был пройти на «Зенит-Арене» (стадион «Санкт-Петербург») 17 мая, но был перенесен на «Петровский». Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в клубе, это связано с неудовлетворительным качеством поля на новом стадионе.

Напомним, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ранее публично раскритиковал качество газона на «Зенит-Арене». «Таких полей, как на арене “Санкт-Петербург”, нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины», — заявил он 7 мая после игры с «Тереком», когда «Зенит» проиграл 0:1.

Грядущая игра с «Краснодаром» должна была стать третьим тестовым мероприятием перед Кубком конфедерации. Ранее на стадионе прошли два матча «Зенита» с «Уралом» и «Тереком». Сообщается, что комиссия ФИФА прибудет в северную столицу 11 мая. Она решит, что делать с полем нового стадиона — либо привести газон в норму перед Кубком, либо «поле надо будет перестилать экстренным методом».

Как сообщал ранее «ФедералПресс», ФАС нашла крупные нарушения в договоре на строительство «Зенит-Арены».
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«Зенит» сыграет с «Краснодаром» на «Петровском» вместо «Санкт-Петербург Арены»

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» на «Петровском» вместо «Санкт-Петербург Арены»

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Петербургский «Зенит» проведет последний домашний матч в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу с «Краснодаром» на стадионе «Петровский», а не на арене «Санкт-Петербург», как предполагалось ранее, сообщает «Спорт день за днем».
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