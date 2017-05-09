Главы палат комитета ФИФА по этике Эккерт и Борбели покидают свои посты
МОСКВА, 9 мая —
Р-Спорт. Глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнель Борбели покидают свои посты, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Данное решение было принято на заседании совета ФИФА во вторник в Бахрейне.
Вместо Эккерат и Борбели конгрессу ФИФА предложены кандидатуры грека Вассилиоса Скуриса и колумбийки Марии Клаудии Рохас.
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