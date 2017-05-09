Два клуба из структуры «Анжи» будут заявлены в Профессиональную футбольную лигу

«У нас будут две команды во второй лиге. В зоне «Юг» будет участвовать «Анжи-2», с которым у основного клуба будет сквозная заявка, а в зоне «Урал-Приволжье» — «Анжи- Юниор», — сказал Исаев.

«Анжи» и «Анжи-Юниор» будут считаться отдельными клубами, но с общим акционером. О создании команды между махачкалинским клубом и футбольной школы из Зеленодольска стало известно в начале марта.

«Идея создания “Анжи-Юниор” зародилась у меня, президент клуба (Осман Кадиев. — Прим. ТАСС) ее поддержал и загорелся, посетил Зеленодольск, встречался с руководством школы и смотрел базу в начале марта. Мэр Зеленодольска также поддержал это сотрудничество, поэтому было решено, что два субъекта делают один клуб. С них берется инфраструктура, а с нас — финансирование», — отметил исполнительный директор.

После 27 туров чемпионата России текущего сезона «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.