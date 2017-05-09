Болельщики: Без Луческу будет скучно

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«КРЫЛЬЯ» СКРИПЧЕНКО ПОБЕДИЛИ «УРАЛ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

«Урал» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России уступил «Крыльям Советов». Счет уже на 2-й минуте встречи открыл форвард хозяев Владимир Ильин. После перерыва в составе гостей дубль оформил нападающий Жанни Брюно, еще один мяч на счету Кристиана Паскуато, который вышел на поле на 46-й минуте и отдал две голевые передачи Брюно.

Благодаря этой победе команда экс-наставника «Урала» Вадима Скрипченко обошла «Арсенал», покинув зону вылета.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Никто не хотел вылетать. После Оренбурга и Тулы выиграла еще и Самара. Благодаря джокерк Паскуато <a href="https://t.co/OODL6YOOC0">https://t.co/OODL6YOOC0</a></p>— Андрей Кузичев (@Andy73sr) <a href="https://twitter.com/Andy73sr/status/861592855772618753">8 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Уралмашевец: Это так Иванов хотел отомстить сбежавшему тренеру? Стыдно, ей-богу… .

sailor1990: Теперь Иванов поймет, на чьей стороне футбольный бог))).

Stranniks: Интересный сценарий! Начать выигрывать, а потом бросить играть. Когда уже кого — нибудь, как в Италии накажут???

Howard: А вам не кажется, ребята, что такие матчи существенно понижают капитализацию нашего чемпионата. Правда она по большей мере уже мало кого интересует.

РОМАН ЗОБНИН: «РОССИЯ — ЭТО «СПАРТАК».

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил, что долго думал над предложением красно-белых о переходе из «Динамо». Минувшим днем «Зенит» в матче 27-го тура чемпионата России уступил «Тереку» (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

— Переход в «Спартак»? Я долго думал над этим, — цитирует «Спорт FM» Зобнина. — «Спартак» — самая популярная команда страны. Я это действительно почувствовал, когда перешёл в команду. Это заключается в их болельщиках, которые постоянно поддерживают нас. Россия — это «Спартак».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Роман Зобнин: "Хотел бы в соперники "Спартаку" в Лиге чемпионов "Челси", "Барселону" и "Реал" <a href="https://t.co/dJeUjBRIUR">https://t.co/dJeUjBRIUR</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD?src=hash">#СпартакЧемпион</a> <a href="https://t.co/r0sCB2JagS">pic.twitter.com/r0sCB2JagS</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/861589145218691072">8 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Юрий Александрович: И тут Романа понесло. В Зенит не перейду, а кто его возьмет. Россия это Спартак. Звезду поймал???

Ю. Ю.: Это вирус))).

Marksan: Второй Кокорин растёт?

RW.irk: А че не так он сказал?).

эстонский армеец: Как только начнут играть в ЛЧ — сразу узнает о «Спартаке» настоящие российские слова.)).

«ЗЕНИТ» УВОЛИТ ЛУЧЕСКУ.

Вчерашнее поражение «Зенита» от «Терека» (0:1), обеспечившее чемпионский титул «Спартаку», поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.

71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.

По данным «СЭ», его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Слёзы выплаканы.<a href="https://t.co/tfVEM5FQGM">https://t.co/tfVEM5FQGM</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/861638628891557888">8 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Dr Death: Жаль, а мне он нравился, веселил покруче ГСО.

ALEXATAMAN: Почему не рассматриваются российские специалисты, например, Семак?

Funyaka: ДАЙТЕРУМЫНУПОРАБОТАТЬ!

Slim Taller: Идиоты. Продали трех сильнейших игроков стартового состава (Халка, Витселя, Гарая) и думали, что хороший тренер сделает команду чемпионом. Деревянный Шатов, поломанный Данни, не говоря уже про балласт в виде Кержакова, это отработанный материал. Нужно строить новую команду, а без покупки хороших игроков ничего не получится.

Spartak-Online1: Зачем? Скучно будет без его нытья!

СашаРичагин: Верное решение. Пранделли тоже пожилой. Луческу обеспечили, теперь надо позаботиться о бедном Пранделли. Ему тоже на старость не хватает.

Bred38: #КурбаниБердырини.

«ЧЕЛСИ» ОТПРАВИЛ «МИДЛСБРО» В ЧЕМПИОН-ЛИГУ НА ГЛАЗАХ СЛУЦКОГО.

Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Мидлсбро» завершился крупной победой лондонцев — 3:0. Голами отметились нападающий Диегу Коста, защитник Маркос Алонсо и полузащитник Неманья Матич.

В связи с этим поражением «Мидлсбро» за два тура до окончания сезона лишился математических шансов сохранить место в премьер-лиге, занимая 19 место и отставая от спасительного 17-го на 7 очков. Таким образом, «Боро» возвращается в чемпион-лигу спустя один сезон.

После 35 матчей «Челси» опережает занимающий второе место «Тоттенхэм» на 7 очков. Для оформления чемпионского титула «синим» достаточно набрать в оставшихся трех играх 3 очка.

Отметим, что за минувшей игрой с одной из лож на «Стэмфорд Бридж» наблюдал экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Челси" отправил "Мидлсбро" в чемпион-лигу на глазах Слуцкого и Слепакова <a href="https://t.co/nTvKyMef0c">https://t.co/nTvKyMef0c</a> <a href="https://t.co/dBAky4pL12">pic.twitter.com/dBAky4pL12</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/861685469381349378">8 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

баламошка: У Слуцкого потекли слюни при виде Мидлсбро).

Алый Дракон: Нафиг ему «Боро» сдались — он скоро в космос «Челси» будет «запускать»)).