Болельщики: Без Луческу будет скучно
Новость о скорой отставке Мирчи Луческу — самая обсуждаемая тема понедельника.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«КРЫЛЬЯ» СКРИПЧЕНКО ПОБЕДИЛИ «УРАЛ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
«Урал» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России уступил «Крыльям Советов». Счет уже на 2-й минуте встречи открыл форвард хозяев Владимир Ильин. После перерыва в составе гостей дубль оформил нападающий Жанни Брюно, еще один мяч на счету Кристиана Паскуато, который вышел на поле на 46-й минуте и отдал две голевые передачи Брюно.
Благодаря этой победе команда
Уралмашевец: Это так Иванов хотел отомстить сбежавшему тренеру? Стыдно,
sailor1990: Теперь Иванов поймет, на чьей стороне футбольный бог))).
Stranniks: Интересный сценарий! Начать выигрывать, а потом бросить играть. Когда уже кого — нибудь, как в Италии накажут???
Howard: А вам не кажется, ребята, что такие матчи существенно понижают капитализацию нашего чемпионата. Правда она по большей мере уже мало кого интересует.
РОМАН ЗОБНИН: «РОССИЯ — ЭТО «СПАРТАК».
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил, что долго думал над предложением
— Переход в «Спартак»? Я долго думал над этим, — цитирует «Спорт FM» Зобнина. — «Спартак» — самая популярная команда страны. Я это действительно почувствовал, когда перешёл в команду. Это заключается в их болельщиках, которые постоянно поддерживают нас. Россия — это «Спартак».
Юрий Александрович: И тут Романа понесло. В Зенит не перейду, а кто его возьмет. Россия это Спартак. Звезду поймал???
Ю. Ю.: Это вирус))).
Marksan: Второй Кокорин растёт?
RW.irk: А че не так он сказал?).
эстонский армеец: Как только начнут играть в ЛЧ — сразу узнает о «Спартаке» настоящие российские слова.)).
«ЗЕНИТ» УВОЛИТ ЛУЧЕСКУ.
Вчерашнее поражение «Зенита» от «Терека» (0:1), обеспечившее чемпионский титул «Спартаку», поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера
71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.
По данным «СЭ», его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.
Dr Death: Жаль, а мне он нравился, веселил покруче ГСО.
ALEXATAMAN: Почему не рассматриваются российские специалисты, например, Семак?
Funyaka: ДАЙТЕРУМЫНУПОРАБОТАТЬ!
Slim Taller: Идиоты. Продали трех сильнейших игроков стартового состава (Халка, Витселя, Гарая) и думали, что хороший тренер сделает команду чемпионом. Деревянный Шатов, поломанный Данни, не говоря уже про балласт в виде Кержакова, это отработанный материал. Нужно строить новую команду, а без покупки хороших игроков ничего не получится.
Spartak-Online1: Зачем? Скучно будет без его нытья!
СашаРичагин: Верное решение. Пранделли тоже пожилой. Луческу обеспечили, теперь надо позаботиться о бедном Пранделли. Ему тоже на старость не хватает.
Bred38: #КурбаниБердырини.
«ЧЕЛСИ» ОТПРАВИЛ «МИДЛСБРО» В
Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Мидлсбро» завершился крупной победой лондонцев — 3:0. Голами отметились нападающий Диегу Коста, защитник Маркос Алонсо и полузащитник Неманья Матич.
В связи с этим поражением «Мидлсбро» за два тура до окончания сезона лишился математических шансов сохранить место в
После 35 матчей «Челси» опережает занимающий второе место «Тоттенхэм» на 7 очков. Для оформления чемпионского титула «синим» достаточно набрать в оставшихся трех играх 3 очка.
Отметим, что за минувшей игрой с одной из лож на «Стэмфорд Бридж» наблюдал
баламошка: У Слуцкого потекли слюни при виде Мидлсбро).
Алый Дракон: Нафиг ему «Боро» сдались — он скоро в космос «Челси» будет «запускать»)).
Pablo75: У Челси потрясающее коллективное движение, огромное количество передач в одно касание, придающих игре особую динамику. Даже пластика
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter