«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче чемпионата России

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 3:1 в гостевом матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей дублем отметился Джанни Бруно (54-я, 75-я минуты), еще один мяч на счету Кристиана Паскуато (89). У проигравших отличился Владимир Ильин (2). Клуб из Екатеринбурга потерпел в первенстве страны четвертое поражение подряд.

В турнирной таблице «Урал» за три тура до конца чемпионата занимает 11-е место, набрав 29 очков, на три балла опережая идущий 13-м «Оренбург» и на пять — занимающий 15-ю строчку тульский «Арсенал». «Крылья Советов» с 25 очками идут 14-ми. 15-я и 16-я команды чемпионата напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), 13-я и 14-я сыграют с третьим и четвертым клубами ФНЛ в переходных матчах за право сыграть в следующем сезоне в премьер-лиге.