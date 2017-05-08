Махфуза Ахтер из Бангладеш избрана в состав совета ФИФА от Азии

Как сообщается, Махфуза Ахтер выиграла в голосовании, прошедшем в понедельник, у представительницы Австралии Мойи Додд. За Ахтер отдали свои голоса 27 респондентов против 17 у Додд.

Махфуза Ахтер стала четвертым представителем АФК в совете ФИФА. Ранее в совет были избраны Чжан Цзянь из Китая, Мариано Варанета из Филиппин и Чон Мон Ий из Южной Кореи.