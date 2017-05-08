Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29677523/
8 мая 2017, 13:58 | Футбол | ТАСС

Президент ФИФА Инфантино не видит экономических проблем в организации

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) является устойчивой в экономическом плане организацией. Такое мнение выразил глава ФИФА Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство France-Presse.

В апреле ФИФА опубликовала отчет за 2016 год в котором констатировала дефицит бюджета в 369 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В апреле ФИФА опубликовала отчет за 2016 год, в котором констатировала дефицит бюджета в $369 млн. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что организация имеет проблемы с привлечением спонсоров из-за коррупционных скандалов.

«Несмотря на то, что некоторые люди пытаются писать и говорить, ФИФА чрезвычайно сильна в финансовом плане», — сказал Инфантино.

В воскресенье ФИФА заключила партнерское соглашение с новым спонсором — компанией Qatar Airways. В рамках партнерства компания станет спонсором Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Полномочия бюро совета ФИФА будут расширены на конгрессе организации

Полномочия бюро совета ФИФА будут расширены на конгрессе организации

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Полномочия бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) будут расширены по итогам заседания очередного конгресса организации. Об этом сообщает портал Worldsoccer со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Еще 7 новостей  Все новости
8 мая

Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону под Лигу чемпионов

Президент ФИФА Инфантино не видит экономических проблем в организации

СМИ: "Твенте" получит €500 тыс. за чемпионство Промеса в составе "Спартака"