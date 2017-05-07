ФК «Уфа» не удержал преимущества в Казани против «Рубина»
УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. ФК «Уфа» уступил «Рубину» в матче 27-го тура российской футбольной
Премьер-лиги в Казани со счетом 1:2.
В середине первого тайма Дмитрий Стоцкий ударом в правый нижний угол открыл счёт. На 38-й минуте Мийо Цакташ реализовал пенальти — 1:1.
Он же со штрафного оформил дубль — 2:1.
«Уфа» с 36 очками подпустила к себе «Рубин» на очко (седьмое и восьмое места).
Следующий матч ФК «Уфа» сыграет 14 мая дома против махачкалинского «Анжи».
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