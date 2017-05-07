ФК «Уфа» не удержал преимущества в Казани против «Рубина»

В середине первого тайма Дмитрий Стоцкий ударом в правый нижний угол открыл счёт. На 38-й минуте Мийо Цакташ реализовал пенальти — 1:1.

Он же со штрафного оформил дубль — 2:1.

«Уфа» с 36 очками подпустила к себе «Рубин» на очко (седьмое и восьмое места).

Следующий матч ФК «Уфа» сыграет 14 мая дома против махачкалинского «Анжи».