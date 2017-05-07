Суперкубок Беларуси по пляжному футболу впервые выиграл мозырский «М-Сити»

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Первый поединок нового сезона получился на редкость увлекательным и непредсказуемым. Долгое время мозыряне лидировали, выигрывая с разницей в 2−3 мяча. Однако борисовчане к финишу основного времени сумели догнать соперников — 5:5 и перевели игру в овертайм. В дополнительное время соперники не смогли поразить ворота друг друга, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне футболистов «М-Сити», в составе которых выступал лучший игрок Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель.

Розыгрыш Суперкубка проводился в четвертый раз, причем все предыдущие матчи выигрывал БАТЭ: в 2014 году борисовчане в матче открытия сезона уверенно победили витебский «Витгазэнерго» — 4:1, затем взяли верх над «М-Сити» — 6:3, а год назад одолели минский БГПУ — 2:1.

Через неделю в Мозыре пройдет первый тур 10-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме участников суперкубкового поединка, в нем выступят БГПУ, «Витоблспорт», «Гроднооблспорт», брестская «Лагуна», слонимский «Форсаж» и «Кировск-ДЮСШ». В прошлом сезоне чемпионами и обладателями Кубка Беларуси стали футболисты БАТЭ.