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7 мая 2017, 15:37 | Футбол | БЕЛТА

Суперкубок Беларуси по пляжному футболу впервые выиграл мозырский «М-Сити»

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырского клуба «М-Сити» впервые завоевал Суперкубок Беларуси по пляжному футболу, переиграв в Молодечно борисовский БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>7 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Футболисты <span class=error>мозырского</span> клуба М-Сити впервые завоевал <span class=error>Суперкубок</span> <span class=error>Беларуси</span> по пляжному футболу переиграв в <span class=error>Молодечно</span> <span class=error>борисовский</span> <span class=error>БАТЭ</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Первый поединок нового сезона получился на редкость увлекательным и непредсказуемым. Долгое время мозыряне лидировали, выигрывая с разницей в 2−3 мяча. Однако борисовчане к финишу основного времени сумели догнать соперников — 5:5 и перевели игру в овертайм. В дополнительное время соперники не смогли поразить ворота друг друга, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне футболистов «М-Сити», в составе которых выступал лучший игрок Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель.

Розыгрыш Суперкубка проводился в четвертый раз, причем все предыдущие матчи выигрывал БАТЭ: в 2014 году борисовчане в матче открытия сезона уверенно победили витебский «Витгазэнерго» — 4:1, затем взяли верх над «М-Сити» — 6:3, а год назад одолели минский БГПУ — 2:1.

Через неделю в Мозыре пройдет первый тур 10-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме участников суперкубкового поединка, в нем выступят БГПУ, «Витоблспорт», «Гроднооблспорт», брестская «Лагуна», слонимский «Форсаж» и «Кировск-ДЮСШ». В прошлом сезоне чемпионами и обладателями Кубка Беларуси стали футболисты БАТЭ.

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