«Моуринью сказал: «Спасибо за работу»

Российский судья Сергей Карасёв, который обслуживал первую встречу полуфинала Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» (0:1), рассказал, как оценил его работу главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью и почему судейская бригада пристально следила за действиями полузащитника англичан Маруана Феллайни.

«Почему мне понравилась работа на матче «Сельта» — «МЮ»? Вот сейчас я приехал домой, включил ТВ и нарвался на повтор второго тайма. Был, например, эпизод, когда Лингард падал в центре поля, а мы не остановили игру. Он сильно возмущался, но повтор показывает — действовали правильно. Уверенность в себе была, она приходит с каждым большим матчем. Плюс удалось продержать уровень допустимых единоборств.

Особое внимание было к Феллайни. Футболист жесток и агрессивен в борьбе. И не только в ней. В последней игре с «Манчестер Сити» он был вообще удалён. Вот ты так и готовишься — смотришь нарезки эпизодов с его участием, анализируешь. Как видите, Маруан — первый, кому мы сделали предупреждение. Он не спорил.

Что сказал Моуринью судейской бригаде после матча? Дождался, когда игроки уйдут, прошёл к нам через всё поле и сказал: «Спасибо за работу». Обычные нормы приличия, — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

ЦСКА в Перми обыграл «Амкар» и обошёл «Зенит» в таблице РФПЛ

В матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Звезда» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Оба гола, которые записали на свой счёт Фёдор Чалов и Бибрас Натхо, были забиты во второй половине встречи, на 60-й и 65-й минутах. Таким образом, ЦСКА одержал первую с 2014 года победу в Перми, а «Амкар» потерпел третье поражение подряд, продлив серию без побед до восьми матчей.

«Тосно» вышел в РФПЛ

«Тосно» выиграл у «Нефтехимика» в матче 35-го тура ФНЛ и гарантировал себе место в РФПЛ в сезоне-2017/18.

Встреча проходила в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В середине второго тайма забил Григорий Чиркин, на 76-й минуте отличился Сергей Сухарев.

«Тосно» (69 очков) занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Идущий третьим «Енисей» (57) ни при каких обстоятельствах не сумеет обойти «Тосно». Нижнекамцы лишились даже теоретических шансов на сохранение места в ФНЛ по итогам сезона и вылетели в ПФЛ.

Тульский «Арсенал» нанёс «Ростову» первое поражение в РФПЛ с ноября

«Ростов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Ростов» проиграл в РФПЛ впервые с 30 ноября, когда на выезде уступил «Уралу» (0:1).

На 37-й минуте Никита Бурмистров развернулся на правом краю атаки и из-под двоих соперников сделал подачу на ближнюю штангу, где Илья Максимов не попал по мячу головой, но помешал Никите Медведеву среагировать на мяч, который влетел в ворота рикошетом от дальней штанги.

«Шахтёр» досрочно стал чемпионом Украины

«Шахтёр» выиграл у «Зари» в матче шестого тура плей-офф чемпионата УПЛ и гарантировал себе титул. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 3:2.

У хозяев отличились Факундо Феррейра, Исмаили и Иван Ордец, у гостей — Игорь Харатин и Эммануэль Деннис.

«Шахтёр» (75 очков) гарантировал себе первое место. Идущее вторым киевское «Динамо» отстаёт на 17 баллов при одной игре в запасе. «Заря» (42) находится на третьей строчке в таблице.

«Шахтёр» стал чемпионом Украины в 10-й раз, на счету «Динамо» 15 побед в турнире.

«Спартак» выиграл у «Томи» благодаря голу Промеса с пенальти

«Спартак» выиграл у «Томи» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.

На 14-й минуте Денис Глушаков нарвался на бедро защитника в штрафной томичей, а Алексей Солосин, хоть и угадал с направлением, отбить удар Квинси Промеса с 11-метровой отметки не смог.

«Спартак» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 10 баллов. Теоретические шансы на первое место сохраняет «Зенит», набравший 52 очка в 26 матчах. «Томь» (14) — 16-я.